D'Geriicht zu Mönchengladbach (D) hat mat engem méi schroe Fall vu Mësshandlung a Mord ze dinn.

Dräi Ugekloten haten e Mann, deen op der Strooss lieft, esou uerg mësshandelt, datt dësen un de Suitte vu senge Blessure gestuerwen ass. Dono hu si d'Läich vum Affer an engem Koffer verstoppt. D'Geriicht zu Mönchengladbach huet déi dräi Männer fir schëlleg befonnt. Den Haapttäter krut 13 Joer Prisong, dat wéinst Kierperverletzung mat déidleche Suitten. Seng zwee Mattäter kruten tëscht aacht an 24 Méint Prisong op Sursis, well si dem Affer net gehollef hunn.

Den Haaptugekloten soll der Uklo no d'Affer am Hierscht 2018 a seng Wunneng zu Mönchengladbach gelackelt hunn. Zil wier et gewiescht, hien an der Wunneng festzehalen, fir esou dësem säi Chômage ze kréien. Owes an och an der Nuecht war d'Affer mat Kabelbinder un d'Réier vun der Heizung gestréckt ginn. Am Dezember 2018 ass de Mann du gestuerwen. Dono soll den Haaptugeklote mat den zwee Niewenugekloten d'Läich an engem Koffer an de Park vu Mönchengladbach bruecht an se do verstoppt hunn. D'Virwërf hat den Ugekloten awer zeréckgewisen.