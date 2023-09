Éischte Schätzungen no louch den Inflatiounstaux am September am Joresverglach bei 4,3 Prozent, deen nidderegste Wäert zanter Oktober 2021.

Am August waren d'Präisser nach ëm 5,2 Prozent geklommen. Besonnesch Liewensmëttel, Alkohol an Tubak huet d'Präisdeierrecht am September eropgedréckt, d'Energiekäschten op där anerer Säit waren awer kloer réckleefeg.