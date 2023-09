E Freideg goufen hei Temperature vun deels méi wéi 35 Grad gemooss.

Nach bis en Dënschdeg gi sech hei op d'mannst 32 Grad erwaart. Och a Frankräich gi fir e Sonndeg an e Méindeg an enger Rei Regiounen ongewéinlech héich Temperature vu méi wéi 30 Grad gemellt. A méi déif geleeëne Géigenden am Südweste vum Land an an der Auvergne kënnen et esouguer bis zu 35 Grad ginn.