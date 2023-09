D'USA riskéieren alt erëm eng Kéier an de sougenannte Shutdown ze falen.

Bis ewell si sech nämlech d'Republikaner an d'Demokraten net eens ginn, fir e Budget ze stëmmen. Sollt net nach a leschter Minutt en Accord fonnt ginn, da wäert den amerikanesche Staat vun e Sonndeg un am Ralenti lafen. Da kréien 1,5 Millioune Fonctionnairë kee Salaire méi, de Fluchverkéier ass gestéiert an d'Nationalparke maachen zou.