Et si virgezunne Parlamentswalen, well déi fréier Koalitioun am Dezember zejoert e Mësstrauensvott verluer hat.

Nach steet d'Slowakei fest zur Ukrain an der EU. Ma no de Parlamentswalen e Samschdeg kéint sech dat radikal änneren. De pro-russeschen Ex-Regierungschef Robert Fico läit an den Ëmfroe knapp a Féierung.

Nieft senger populistescher Partei Smer-SD ass och nach déi liberal Partei mam Numm "Fortschrëttlech Slowakei" vum EU-Vize-Parlamentspresident Michal Simecka an der Course, fir Walgewënner ze ginn.

Nom Mord um Journalist Jan Kuciak a senger Partnerin Martina Kusnirova am Joer 2018 hat de Robert Fico no Masseprotester missen zerécktrieden. Elo wëllt hien zeréck un d'Spëtzt vum Land a läit an den Ëmfroen zanter Méint mat ronn 20 Prozent un der Spëtzt. Weider Waffeliwwerungen un d'Ukrain wëllt de Populist net geneemegen. "Mir wäerte keng eenzeg weider Patroun u Kiew liwweren", sou de Fico. Weider Russland-Sanktioune wëllt hien an der EU blockéieren.

Zanter 2018 gouf et an der Slowakei scho 4 Regierungscheffen.