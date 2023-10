Den tierkeschen Inneministère schwätzt vun enger Attack. Déi presuméiert Täter wieren dout.

Matten an der tierkescher Haaptstad Ankara gouf et e Sonndeg an de Moiesstonnen eng Explosioun. Dat mellen tierkesch Medien. D'Explosioun war CCN Türk no um İsmet-İnönü-Boulevard ze héieren, wou d'Parlamentsgebai an den Inneministère sinn.

Den tierkeschen Inneminister Ali Yerlikaya huet op der Plattform X (fréier Twitter) vun enger "Bommenattack" geschwat. Ee vun den zwee "Terroristen" hätt sech an d'Luucht gesprengt, deen zweete wier och ëm d'Liewe komm. Beim Schosswiessel wieren och zwee Poliziste liicht blesséiert ginn. D'Attack wier an der Aganksdier vum Inneministère gewiescht, sou de Minister.

Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur.



Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Açılan ateş sırasında 2 Emniyet… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 1, 2023

Ofspärungen a Sprengkommandoen

Eng gréisser Unzuel u Polizisten, medezineschen Ekippen a Leit vun de Pompjeeë goufe CNN Türk no op d'Plaz geschéckt. D'Sécherheetsautoritéiten hunn nom Virfall d'Ëmgéigend ofgespaart. Engem Bericht vun der tierkescher Zeitung "Hürriyet" no goufen den Agang an den Ausgang vum Parlamentsgebai gespaart.

Biller op der Tëlee weisen der Noriichtenagence AP no, wéi Sprengkommandoen an der Géigend vun engem geparkten Auto schaffen.

De Parquet vun Ankara huet der tierkescher Noriichtenagence Anadolu no eng Enquête an d'Weeër geleet.

D'Parlament sollt um Sonndeg no der Summerpaus seng Dieren nees opmaachen. De Staatschef Recep Tayyip Erdogan sollt och eng Ried halen.