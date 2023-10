Bei engem Feier an enger Disko am südspuenesche Murcia sinn op d'mannst 13 Mënschen ëm d'Liewe komm. Véier weider Persoune goufe blesséiert.

An der Disko "Teatre" am südspuenesche Murcia ass e Sonndeg am fréie Moien e Feier ausgebrach. Bannent kuerzer Zäit ass d'Feier op aner Diskoen am Geschäfts- a Fräizäitquartier "Las Atalayas" iwwergaangen, dat mellt d'Zeitung "El País".

Op d'mannst 13 Mënsche sinn ëm d'Liewe komm. Op d'mannst véier weider Persounen hunn eng Dampvergëftung. D'Police schléisst net aus, datt et nach méi Doudesaffer gëtt.

Dem Buergermeeschter vun der Stad, José Ballesta, no ginn et nach eng Partie Vermësster. D'Pompjeeë sichen an den Iwwerreschter vun der Disko no méigleche weideren Affer.

D'Ursaach vum Feier ass nach onbekannt.