D’Regierung vum Ministerpresident Rutte hat am Juni decidéiert, den 1. Oktober d’Aktivitéiten anzestellen.

Jorelaang war géint déi hollännesch Bedreiwerfirma NAM protestéiert ginn. D’Fërderung vum Gas soll nämlech zu Äerdbiewen an der Regioun Groningen gefouert hunn. Ma Experte warnen, datt de Buedem och an Zukunft weider wackele kéint. 11 Buerlächer sollen iwwerdeems fir de Fall opbleiwen, datt et zu engem haarde Wanter komme sollt.

Den hollännesche Staat huet bis elo 360 Milliarden Euro mat Äerdgas verdéngt.