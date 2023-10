Den éischt Nobelpräis-Verkënnegunge sti virun der Dier.

Traditionell mécht de Nobelpräis an der Medezin den Ufank, dat e Méindeg um 11.30 Auer.

En Dënschdeg an e Mëttwoch sinn et dann déi fir Physik a Chimie, en Donneschdeg dee fir d'Literatur, e Freideg dee fir de Fridden an zum Schluss, de Méindeg drop, dee fir d'Wirtschaftswëssenschaften.

All Präis ass mat 10 Millioune schweedesche Krounen, also ronn 870.000 Euro, dotéiert.