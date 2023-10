Dem Buergermeeschter vu Venedeg no, dem Luigi Brugnaro, ass en Dënschdeg den Owend e Bus vun enger Bréck gefall. Et géinge "vill Affer" ginn.

Wéi déi italieenesch Zeitung "La Republica" schreift, hätt e Spriecher vum Buergermeeschter vun "op d'mannst 20 Doudegen" a ville Blesséierte geschwat. Ënnert den Doudesaffer sollen him no zwee Kanner gewiescht sinn.

Op Facebook huet de Brugnaro geschriwwen, "Eng Tragedie huet haut den Owend eis Gemeng heemgesicht" a "vill Affer ënnert de Mënschen u Bord vum Bus gefuerdert, dee vun enger Bréck an der Géigend vu Mestre op d'Festland gefall ass". Dem Buergermeeschter no wier et eng "apokalyptesch Zeen" gewiescht.

Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità.

Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto.

Una scena apocalittica, non ci sono parole. pic.twitter.com/APnsQoPMkL — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) October 3, 2023

Déi lokal Pompjeeën hunn iwwerdeem erkläert, datt "de Bus Feier gefaangen huet", nodeems e vun der Bréck op eng Eisebunnsstreck tëscht Mestre a Marghera gefall ass.

D'italieenesch Ministerpresidentin Giorgia Meloni huet hiert "déifst Matgefill" ausgedréckt. "Ech si mam Buergermeeschter Luigi Brugnaro an dem Verkéiersminister Matteo Salvini a Kontakt, fir d'Noriichten iwwert dës Tragedie ze suivéieren", huet d'Meloni erkläert.