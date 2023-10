Déi däitsch Ausseministesch fuerdert e "Wanter-Schutz-Schierm" fir d'Ukrain. Dozou gehéiert eng verstäerkt Loft-Verdeedegung, mä och d'Energieversuergung.

Ënnert anerem duerch d'Liwwerung vu méi Stroum-Generatoren. Op der Plaz konnt de Jeannot Ries sech e Bild vun de Preparatiounen op déi kal Joreszäit maachen. An et sinn effektiv grad esou Geräter, fir Stroum ze produzéieren, déi aktuell gefrot sinn, besonnesch fir sensibel Infrastrukture wéi Spideeler.

Den ukraineschen Autoritéiten an den Hëllefsorganisatioune bleift e gudde Mount, fir sech op déi kal Zäit virzebereeden. De Wanter an der Ukrain ass u sech schonn haart, mat statistesch gesinn zum Beispill bis zu 60 Deeg Schnéi an der Haaptstad Kiew. De leschte Wanter hunn d'Russe bewosst Energie-Installatiounen attackéiert.

Appartementshaiser am Quartier vu Solomiansky, enger éischter populärer Banlieue vu Kiew, goufen dëst Joer direkt zweemol vu Missilë getraff. An der Silvesternuecht an eng zweet Kéier am Mee. D'Oléna Martinenko erënnert sech: "Et war an der Nuecht vum 7. op den 8. Mee. Géint 3–4 Auer gouf et eng staark Explosioun. D’Fënstere si futtigefuer. Autoen hu gebrannt. An der Kichen, am Living war alles futti."

5 Méint méi spéit ass net méi vill vum Schued ze gesinn. Ënnert der Initiativ vun engem lokalen Deputéierten an an Zesummenaarbecht mam Roude Kräiz goufen an 28 Gebaier, 169 Appartementer renovéiert. Eleng 900 Meter Carré u Glas gouf a Fënsteren ersat. Ganz ofgeschloss sinn d'Aarbechten nach net. Ma dat wichtegst: d'Wunnenge sinn nees Wanterfest.

Vill Leit mat geréngem Akommes, eeler Persounen hätte sech déi Käschten ouni Ënnerstëtzung net kënne leeschten. D'Lëtzebuerger Rout Kräiz ënnerstëtzt ënner anerem schonn zanter der russescher Invasioun am Donbas 2014 d'zivil Populatioun. Virop Fënsteren an Diech gi gefléckt.

De Maxim Dotsenko, Generaldirekter vum ukrainesche Roude Kräiz beschreift déi aktuell Lag: "D'Situatioun bleift komplizéiert, well d'Besoine weider ganz grouss si wéinst der Quantitéit u Schied. Bedéngt duerch d'Attacke mat Missilen. Duerch direkt Kämpf. Mir erwaarden eis e weidere ganz schwéiere Wanter. Den Ament probéiere mer, eis sou gutt wéi méiglech dorop virzebereeden. D'lescht Joer war keng gutt Erfarung. Mir schaffen drun, et besser ze maachen, andeem mer eis op verschidden Zenarioe virbereeden."

Direkt an der Entrée vun engem vun de Lager vum ukrainesche Roude Kräiz sti schwéier Generatoren. Bannena ginn Hëllefsgidder preparéiert. Eng gewëss Hektik ass ze spieren.

"D’Prioritéit fir de Wanter si waarm Kleeder. Do sinn 32 lokal Zenteren an der Stad aktiv, fir där ze verdeelen. Mir hëllefen de Leit och mat verschidde Modeller un Apparater fir ze hëtzen. Fir eenzel Persounen oder och fir méi grouss Gemeinschaften. An natierlech verdeele mer Generatore fir Elektresch.", esou den Igor Prokopenko vum Roude Kräiz vu Kiew.

Do stinn d'Klinicken an aner Institutiounen, wou Mënschen zesummekommen, ganz uewen op der Lëscht. Fir datt am Fall, wou d'Elektresch no engem Bombardement ewechfiert, d'Leit zum Beispill ganz einfach nach hiren Telefon luede kënnen. Fir Urgencen oder fir mat der Famill a Kontakt ze bleiwen.

D'Rout Kräiz schafft hei enk mat den Autoritéiten, mat der Regierung zesummen.

Fir den Igor Prokopenko ass eent kloer: "Et ass net den Ament, d’Hänn an de Schouss ze leeën. D'Leit spieren d'Hëllef, déi ukënnt, sinn awer wieder och op Hëllef ugewisen."

