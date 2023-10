Obschonn an Australien elo mol réischt Fréijoer ass, sinn et do elo scho Konditioune wéi matten am déckste Summer.

Australesch Autoritéite hunn eng Warnung ausgeschwat, Méint virun der eigentlecher Bëschbrand-Saison. Och de Wiederphenomen El Niño wäert d'Situatioun nach verschäerfen, heescht et. "Preparéiert Iech op en Horror-Summer", sot de Chris Minns e Mëttwoch bei enger Pressekonferenz an der klenger Stad Bega. Do an an anere Gebidder vun New South Wales sinn d'Pompjeeë schonn amgaangen, géint 18 Bëschbränn ze kämpfen, déi ausser Kontroll sinn.

Op d'mannst dräi Haiser wieren de Flamen zum Affer gefall an ee Mënsch koum der Police no an d'Spidol, nodeems e Bam op säin Auto gefall war.

"Mir sinn eréischt an der éischter Oktober-Woch an erliewe Konditioune wéi am Héichsummer", huet de Premier Minns erkläert. Och den australesche Premierminister Anthony Albanese huet sech besuergt gewisen doriwwer, dass et elo schonn op Plaze brennt obschonn et réischt Fréijoer ass.

Ma net just New South Wales ass betraff, och de Bundesstaat Victoria. Do kämpfe ronn 650 Pompjeeën op enger Fläch vu 17.000 Hektar géint d'Bränn. En Dënschdeg goufen d'Awunner vun e puer ländleche Géigenden opgefuerdert, hir Haiser ze verloossen.

© AFP Archivbild

Scho leschte Mount haten australesch Meteorologe gewarnt, dass sech wéinst El Niño am Down Under eng hefteg Bëschbrand-Saison an ausgepräägten Canicullen ukënnegen. Dëse Wiederphenomen ass duerch d'Erwierme vum Uewerflächewaasser am Pazifeschen Ozean gekennzeechent, trëtt all 2 bis 7 Joer op an dauert an der Reegel tëscht 9 an 12 Méint.

El Niño kann déi global Temperaturen zousätzlech erhéijen an zu verstäerktem Extremwieder féieren. Besonnesch an Australien, Indonesien an an aneren Deeler vu Südasien klëmmt de Risk vu Dréchenten, iwwerdeems am Süde vun den USA a Südamerika souwéi Deeler vun Afrika an Zentralasien méi mat Reen geplot ass.

Wéi sech de Klimawandel op El Niño auswierkt, ass nach net gutt erfuerscht. Klimabroder vun der australescher Regierung vermudden, dass d'Erwärmung d'Warscheinlechkeet vum Entstoe vum Wiederphenomen an och d'Ausmooss vun den Auswierkungen erhéicht.