D‘EU-Staats-a Regierungscheffen an hir Kolleegen aus iwwer 20 aneren europäesche Länner sinn zu Granada am Süde vu Spuenien.

Et brennt um europäesche Kontinent. De Krich an der Ukrain, natierlech d‘Flüchtlingskris an dann och Spannungen tëscht Serbien a Kosovo oder nach tëscht Aserbaidschan an Armenien.

Ee vun de ganz grousse Sujeten ass a Presenz vum ukrainesche President awer virun allem d‘Hëllef fir d‘Ukrain. Do spillt d‘EU eng kruzial Roll, well sech wéinst der innepolitescher Krise zu Washington Suergen ëm d‘US-Militär-Hëllefe gemaach ginn. D‘EU wëll weider hëllefen, esou de Premier

"Mir selwer wëssen, wat et heescht vun engem Noper, e grousst Land, dat mengt besser ze wësse fir eis selwer, wat eis Zukunft sollt sinn a mir sinn deemools vun Amerikaner, Kanadier a Britte befreit ginn. Wa mir elo mengen, mir hätte mat der Ukrain näischt um Hutt, dann hu mir eis eege Geschicht vergiess."

Dobäi komme Bedenke vu Polen, Ungarn an deels och der Slowakei. Un deenen hir Adress seet de Xavier Bettel

"Hei schreiwe mir Geschicht, wëlle se op der richteger Säit sinn oder net a si solle virun allem hir Vergaangenheet net vergiessen. Si sinn déi, déi eis erklären, wéi laang se ënnert engem kommunistesche Regime gelidden hunn. An et sollen elo net déi sinn, déi eng total géint dat internationaalt Recht-Attack cautionéieren, well soss kënne se hir eege Geschicht och net méi".

Um Freideg sinn d‘EU-Staats-a Regierungscheffen ënner sech beieneen. Et geet ënnert anerem ëm d‘zukünfteg Migratiounspolitik. Trotz groussen Annoncë krut een och op deem Plang Länner wéi Polen an Ungarn nach net wierklech iwwerzeegt. Grad esou kriddeleg ass d‘EU-Erweiderung mat der Ukrain oder soss Richtung Ost-Europa respektiv de Balkan.