Vu 2016 bis 2021 gouf et der UNO no 43,1 Millioune Kanner a 44 Länner, déi duerch de Klimawandel ausgeléiste Wiederphenomener, verdriwwe goufen.

En Donneschdeg huet d'UN-Hëllefswierk Unicef e Bericht verëffentlecht, aus deem ervirgeet, dass am genannten Zäitraum virun allem véier Aarte vun Naturkatastrophen zur Verdreiwung vu Kanner geféiert huet: Iwwerschwemmungen, Stierm, Dréchent a Bëschbränn. Ganzer 95% vun de Verdreiwunge war duerch Iwwerschwemmungen a Stierm.

Dat entsprécht ongeféier 20.000 Kanner, déi all Dag verdriwwe ginn, sou d'Laura Healy, Matautorin vum Unicef-Bericht. Bei den Zuelen handelt et sech nëmmen "ëm d'Spëtzt vum Äisbierg", well warscheinlech nach vill méi Kanner betraff sinn. Hirer Meenung no ass d'Unzuel vun den duerch Dréchent verdriwwene Kanner "radikal ënnerfaasst", well dës Verdreiwunge "manner plëtzlech optrieden an dohier schwéier z'erfaasse sinn".

Eng Schätzung fir déi kommend 30 Joer geet dovun aus, dass bal 96 Millioune Mannerjäreger eleng wéinst Flëss, déi iwwer d'Ufer trieden, verdriwwe kéinte ginn, wéinst Wierbelstierm 10,3 Milliounen. Fir den Zäitraum 2016 bis 2021 ziele China an d'Philippinnen zu de Länner, mat de meeschte verdriwwene Kanner a Jugendlecher duerch Wiederphenomener. Am Verhältnis zur Gesamtbevëlkerung wiere Mannerjäreger an de klengen Inselstaate wéi Vanuatu am meeschte vu Stierm betraff gewiescht, a Somalia an am Südsudan waren et dogéint Iwwerschwemmungen.