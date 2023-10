Zënter de spuenesche Parlamentswale gëtt et zu Madrid eng ganz komplizéiert Arithmetik. Dat mécht sech elo grad bei der Regierungsbildung bemierkbar.

Nach keng Regierung a Spuenien / Korrespondenz vum Jeff Cardarelli

Zwar hat déi konservativ Vollekspartei déi lescht Wale knapp gewonnen, mä fir hire Kandidat Alberto Nuñez Feijoo ass et net duergaangen, fir Premier ze ginn. Hie konnt nieft senger Partei just op d’Stëmme vun de Rietsextreme vu Vox zielen a blouf esou ganz knapp ënnert der néideger Majoritéit.

Et ass dann elo um Nach-Premier Pedro Sánchez ze probéieren, eng Regierung bis Enn November op d’Been ze stellen. Dofir ass hien allerdéngs op d’Stëmme vun de baskeschen a katalanesche Regionalparteien ugewisen.

Decisiv ass hei grad d’Partei Junts vum fréiere katalanesche Regionalpresident Carles Puigdemont, dee jo zënter der eesäiteger Onofhängegkeetserklärung 2017 an der Belsch am Exil lieft. Eng etlech Kéieren huet déi spuenesch Justiz probéiert, datt hie sollt ausgeliwwert ginn, mä ouni Succès.

Zwar huet seng Partei just siwe Sëtz am spuenesche Parlament, mä grad déi sinn decisiv. Esou huet de Puigdemont dann och elo seng Konditiounen un de Sánchez gestallt: Engersäits wéilt een eng Amnestie fir all déi, déi am Zesummenhang mam katalanesche Referendum ugeklot goufen. Anerersäits besteet een op d'Unerkennung vun engem Recht op Autodeterminatioun, sou datt Katalounien an Zukunft legal e Referendum iwwert eng méiglech Onofhängegkeet vu Spuenien kéint ofhalen.

Dëst huet fir vill Kaméidi gesuergt. Déi Konservativ geheien dem Sánchez vir, säi Land ze verroden, nëmme fir weider Premier ze bleiwen. Och eemoleg sozialistesch Leaderen hu sech kritesch gewisen. De Pedro Sánchez selwer weist sech optimistesch, betount awer, datt all Verhandlunge strikt am Kader vun der spuenescher Verfassung wäerten oflafen.

Wann d’Gespréicher en Echec wieren, da géifen et automatesch Neiwale ginn, déi da Mëtt Januar wieren.