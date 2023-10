De Staatsminister Bettel konnt net bis zum Schluss vum informellen EU-Sommet zu Granada bleiwen wéinst anere politeschen Obligatiounen.

Hien huet de belsche Premier gefrot, d'Lëtzebuerger Positiounen duerzeleeën.

Zu Granada war ee vun de Sujeten d'Erweidere vun der EU no Osten a Richtung Balkan op eventuell ëm déi 35 Memberlänner. Dobäi hunn Diskussiounen zu 27 nach emol kloer gewisen, wéi schwéier et ass Accorden ze fannen, wann et ëm Reformen a Finanze geet. Granada ass do ee Paradebeispill.

Schonn éier et mat der Flüchtlingsfro an der Migratioun lass goung, huet den ungaresche Premier Orban gesot, dass den Accord, deen ee majoritär virun e puer Deeg iwwert een neien Asylpak fonnt huet, Ungarn a Polen carrement legal vergewaltege géif, well béid Länner iwwerstëmmt goufen. Den Orban motzt net nëmmen, hien huet am Virfeld och direkt Widderstand ugekënnegt géint een 70-Milliarden-Euro-Hëllefspak bis 2027 zu Gonschte vun der Ukrain. Esou geet dat net, seet de Xavier Bettel.

"Mir musse wierklech verhënneren, bei all de Sujeten, wou een e Problem huet, probéiere se en an den europäesche Rot ze bréngen, mä se sollen et bei den Ministere loossen, déi och dofir zoustänneg sinn, well soss komme mir net méi weider. Dat gëllt bei Ëmwelt, dat gëllt bei Energie, bei Migratioun. Mir hu Conseilen an déi Conseilen sollen och hir Responsabilitéit iwwerhuelen an net probéieren all Problem op d'Chefetage ze kréien, fir dann eben de Contraire ze maachen an alles ze blockéieren"

Ee vun de Knackpunkten ass den Decisiounsprozess an der EU mat bei der Fro, ob eestëmmeg Votten weider néideg sinn oder ob een net besser hätt, op de Wee vun enger Majoritéit ze goen. Den däitsche Kanzler Scholz huet do d'Aussepolitik oder nach d'Steierpolitik genannt. Do seet de Lëtzebuerger Premier:

"Mir sinn zum Beispill eens mam Här Scholz iwwert d'Aussepolitik, mir sinn awer net eens mam Här Scholz iwwer d'Steierfroen ... dat ass kee Geheimnis"

Wat d'EU-Erweiderung betrëfft, sot de Xavier Bettel, dass deen Timing eng Ambitioun soll sinn, awer keng Contrainte. Et géif Reegelen a Critèrë ginn, fir an d'EU eran ze kommen an déi misste respektéiert ginn, och bei Länner wéi Ukrain oder Moldawien.

Communiqué par : ministère d'État

Le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, s'est rendu à Grenade, en Espagne, pour participer à la réunion de la Communauté politique européenne (CPE) et à la réunion informelle des chefs d'État ou de gouvernement de l'Union européenne les 5 et 6 octobre 2023.

Le premier jour a débuté par une session d'ouverture en format de plénière réunissant les membres de la CPE présents à Grenade. Les intervenants lors de ce segment ont inclus entre autres Pedro Sanchez, Premier ministre d'Espagne, et Volodymyr Zelenskyy, président de l'Ukraine.

Par la suite, Xavier Bettel a participé à une table ronde portant sur le sujet «le Multilatéralisme, y compris les inquiétudes de sécurité et géostratégiques». Lors de cet échange, le Premier ministre a souligné le besoin de maintenir un dialogue ouvert et constructif, ce qui était en fin de compte l'objectif de l'établissement de ce forum. Il a continué en stipulant qu'au lieu de parler les uns des autres, les leaders doivent parler entre eux, de manière directe.

La journée s'est terminée par un dîner officiel dans les localités de l'Alhambra, acropole médiévale de Grenade, en présence de LL.AA.RR. le roi et la reine d'Espagne.

Lors de la réunion informelle des chefs d'État ou de gouvernement de l'UE du 6 octobre, les vingt-sept ont échangé sur le futur agenda stratégique de l'Union européenne, sur l'élargissement et la capacité d'absorption de l'UE, ainsi que sur la migration et les crises dans le voisinage.