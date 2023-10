Bei Rakéitenattacken aus dem Gazasträif a Richtung Israel ass Rettungsdéngschter no eng Fra vu 60 Joer ëm d'Liewe komm, op d'mannst 15 Blesséierter.

De Moie goufen Dosende Rakéiten ofgeschoss. D'Warn-Sirenë sinn an enger Rei israeelesche Stied ugaangen. AFP-Journalisten op der Plaz no hätten d'Attacke géint hallwer 6 Lokalzäit ugefaangen.

Vun der israeelescher Arméi heescht et iwwerdeems de Moien, eng Rei Terroriste wieren an den israeeleschen Territoire agedrongen, an hunn d'Awunner no un der Grenz opgeruff doheem ze bleiwen. Den israeelesche Premierminister Benjamin Netanyahu huet annoncéiert de Sécherheetsrot beieneen ze ruffen. Am Konflikt tëschent Israel a Palestina sinn dëst Joer schonn 247 Palestinenser an 32 Israeeli, grad wéi 2 Auslänner ëm d'Liewe komm.

No de massiven Attacken huet dann och déi islamistesch Hamas elo eng "Militäroperatioun" géint Israel annoncéiert. D'Hamas hätt decidéiert, "israeelesche Verbriecher" en Enn ze setzen, esou de Militärchef Mohammed Deif an engem Message.