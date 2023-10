Et wier souwuel dem US-President, wéi dem Bundespresident selwer wichteg gewiescht, e Signal ze schécken.

No enger Reunioun mam US-President Joe Biden weist den däitsche Bundespresident Frank-Walter Steinmeier sech optimistesch, wat weider Hëllefen un d'Ukrain ugeet.

Den Joe Biden hätt him verséchert, datt ee sech op d'USA verloosse kéint, sou de Frank-Walter Steinmeier no senger Visitt am Wäissen Haus. Et wieren deenen 2 Presidente wichteg gewiescht, e Signal ze schécken.

"Mir wäerten d'Ukrain an hirem Kampf fir hiert Land, hir Fräiheet, hir Demokratie weider Ënnerstëtzen", sou den däitsche President, dee sech awer Suergen ëm d'aktuell Entwécklungen am US-Kongress mécht. De Frank-Walter Steinmeier war gëschter iwwerraschend op Washington gereest.