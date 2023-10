De President Guillermo Lasso, deen ënnerwee war fir eng Staatsvisitt zu Seoul, huet annoncéiert, direkt nees zréckzekommen.

Am Ecuador si bei neien Onrouen an engem Prisong 6 Mënschen ëm d'Liewe komm. Déi 6 Affer wiere Kolumbianer, déi am Zesummenhang mam Mord um Presidentschaftskandidat Fernando Villavicencio am August festgeholl goufen, heescht et vun den Autoritéiten.

Den Tëschefall war an engem Prisong an der Hafestad Guayaquil, déi mëttlerweil en Zentrum vun ëmmer méi bluddege Rivalitéiten tëschent Drogekarteller ginn ass. Am Juli eréischt ware bei engem Opstand am Guayas Prisong méi wéi 30 Leit gestuerwen. D'nächst Woch ass zweeten Tour vun de Presidentschaftswalen am Ecuador an d'Prisongskris ass e grousst Thema am Walkampf.

Zanter 2021 si 430 Prisonéier ëm d'Liewe komm. Am August waren uechter d'Land Dosende Giischtercher Geisel geholl ginn. Wärend Ecuador rezent nach friddlech war, huet sech den Drogenhandel aus den Nopeschlänner an de leschte Joren dohinner verluecht. Den Taux un Homiciden huet sech tëschent 2018 an 2022 vervéierfacht a läit mëttlerweil bei 26 pro 100.000 Awunner, kéint Experten no awer nach dëst Joer op 40 pro 100.000 Awunner klammen.