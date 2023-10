Bei engem Äerdbiewe vun der Stäerkt 6,3 sinn am Weste vun Afghanistan op d'mannst 14 Mënschen ëm d'Liewe komm.

Weider 78 Leit goufe blesséiert. Dëst wier allerdéngs nëmmen d'Zuel vun de Leit, déi bis ewell an d'Spidol ageliwwert goufen, esou de Chef vun der lokaler Santé vun der Provënz Herat, wou d'Äerdbiewe geschitt ass. D'Zuele kéinten deemno weider klammen, et ginn och Berichter iwwer Leit, déi nach ëmmer ënnert dem Debris leien.

Am Afghanistan kënnt et ëmmer nees zu Äerdbiewen, besonnesch am Hindukusch, wou déi indesch an déi eurasesch Kontinentalplacken openee stoussen. D'Biewe riichten dacks massiv Schied un, well d'Haiser meeschtens schlecht gebaut sinn.

Eréischt lescht Joer am Juni sinn iwwer 1.000 Mënschen an der afghanescher Provënz Paktika ëm d'Liewe komm, nodeems et hei en Äerdbiewe vun der Stäerkt 5,9 gouf.