Den israeelesche Premier huet iwwert déi sozial Medien alleguer d'Palästinenser opgeruff, déi net zu der Hamas gehéieren, Gaza ze verloossen.

E Sonndeg de Moie fréi hätt, no Bombardementer an der Nuecht vu strateegesche Punkten, eng Offensivphas ugefaangen, déi ouni Limitte wäert weidergoen, bis Israel seng Ziler erreecht hätt. D'Liwwerunge vu Iesswueren, Stroum a Bensinn an de Gaza wiere gestoppt, sou nach den israeelesche Regierungschef.

Zanter e Samschdeg den Owend ginn et op ronn zwou Dose Plazen deels schwéier Ausernanersetzungen tëscht der Hamas an der israeelescher Arméi. Op béide Säite gouf et antëscht scho méi wéi 400 Affer an iwwer 2.000 Mënsche goufe verwonnt.

Och de Süde vum Libanon ass mëttlerweil vun de Kämpf betraff.

De Rakéitebeschoss ass an der Nuecht op e Sonndeg weidergaangen. Der israeelescher Arméi no gouf op 22 Plaze géint d'Supporter vun der Hamas gekämpft. AFP-Journaliste mellen, dass d'israeelesch Arméi an der Nuecht Loftugrëff geflu wier op e puer Gebaier am Gazasträif. Israel no handelt et sech bei den Ziler ëm Kommandozentrale vun der Hamas. Och aus Richtung Gaza goufe Rakéite gezünt.

Op der Plattform X huet den israeelesche Militär matgedeelt, dass d'Terroriste randaléieren an an Haiser andréngen, fir do "Zivilisten ze massakréieren". Et koum iwwerdeems zu Stéierungen um Fluchhafen zu Tel Aviv. D'Schoule sinn e Sonndeg, dem Wochenufank an Israel, zou bliwwen. Méi wéi 1.000 Mënsche wieren donieft hiren Aussoen no bei den Hamas-Ugrëff blesséiert ginn.

Op palästinensescher Säit gëtt bis e Samschdeg den Owend vun op d'mannst 232 Doudesaffer geschwat an 1.697 Blesséierten.

Den UNO-Weltsécherheetsrot kënnt e Sonndeg zu New York fir eng Drénglechkeetssëtzung beieneen.

De Lëtzebuerger Ausseminister huet donieft zanter er Samschdeg den Owend eng Reeswarnung erausginn a réit dréngend vun Deplacementer an Israel an an d'Regioune ronderëm of.

Den US-President Biden huet Israel eng Ënnerstëtzung vun den USA garantéiert. Donieft huet hie gewarnt, dass dëst "net de Moment wier fir iergendeng feindlech israelfeindlech Säit, dësen Ugrëff zu hirem Virdeel ze notzen".

Den US-Ausseminister Antony Blinken huet am Hibléck op déi aktuell Kris mam Palästinenserpresident Mahmud Abbas telefonéiert. De Blinken huet "sämtlech Leaderen an der Regioun" opgefuerdert, d'Ugrëff op Israel ze verurteelen. Och mam ägypteschen Amtskolleeg Sameh Schukri wier de Blinken um Telefon gewiescht, sou e Spriecher vum US-Ausseministère, an hätt en dréngende Stopp vun de Kämpf gefuerdert. Ägypte gëllt als wichtege Vermëttler tëscht Israel an der Hamas.

China huet sech am Hibléck op d'Eskalatioun am Noen Osten zudéifst besuergt gewisen. Peking huet déi Betraffen opgefuerdert, roueg ze bleiwen a sech zeréckzehalen. Et misst direkt mat der Gewalt opgehale ginn, fir d'Zivilbevëlkerung ze schützen an eng Verschlechterung vun der Situatioun ze verhënneren.

D'massiv Attack e Samschdeg um fréie Moien, an dat um jiddesche Feierdag Simchat Tora, koum komplett iwwerraschend. Honnerte Mënsche sinn a Richtung Norde vum Gazasträif geflücht. Och am Westjordanland, souwéi dem annektéieren Ostjerusalem, ass d'Gewalt eskaléiert. Bei Zesummestéiss mat der israeelescher Arméi a Siidler goufen dem palästinensesche Gesondheetsministère no sechs Palästinenser ëmbruecht an 120 weiderer verwonnt.