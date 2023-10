Zanter bal 50 Joer entwéckelt a produzéiert de Spillsaachenhiersteller Playmobil seng beléifte Figuren aus Plastik.

No zwee more Geschäftsjore sinn d'Problemer beim Produzent vun de klenge Plastikwelten nawell grouss. Déi wirtschaftlech Schwieregkeete si geklommen, trotz engem Boom zanter der Corona-Pandemie.

Elo ginn et Konsequenzen. Am Mäerz huet d'Chefetage eng Berodung ugefrot an no méintelaanger Analys a sämtleche Geschäftsberäicher gouf eppes kloer: Bis 2025 solle 17% vun de ronn 4.100 Beschäftegte gekënnegt kréien. Playmobil schwätzt vu bal 700 Plaze weltwäit, dovun eleng 370 bei eisem däitschen Noper.