Zu Dinslaken an Nordrhein-Westfalen huet sech e Papp der Police gestallt, well hien d'Läich vu sengem 3 Joer ale Meedchen an e Floss geheit huet.

Virdru war d'Meedche gestuerwen, nodeems et wärend Deeg vum Papp am Keller agespaart war. Der Obduktioun no ass et u Bräi gestuerwen, deen dat 3 Joer aalt Kand gebrach huet. De Papp soll seng Duechter wuel als Erzéiungsmoossnam fir e puer Deeg am Keller vum Haus agespaart hunn. Hie soll ëmmer nees no him gekuckt hunn, wéi hien dem Kand Iessen an Drénke bruecht huet, mä e Sonndeg lescht Woch huet hien et dout opfonnt. Doropshi soll hien d'Läich vum Kand mat Hëllef vu Gewiichter an e Floss geheit hunn.

E Freideg huet sech de 40 Joer ale Mann dunn der Police gestallt a seng Dot zouginn. D'Läich vum Meedche gouf vun Taucher am besote Floss fonnt. Wéinst dem Verdacht op geféierlech Kierperverletzung a Fräiheetsberaubung mat Doudesfolleg, gouf de Papp festgeholl.