Engem leschte Bilan no klëmmt d'Zuel vun den Doudesaffer op iwwer 1.100 Leit.

Déi radikal-islamistesch Hamas hätt mat hiren Attacke méi wéi 700 Leit an Israel ëmbruecht. Am Gaza beleeft sech de Bilan den offiziellen Zuelen no momentan op 413 Affer. Déi meescht duerch Loftattacke vun der israeelescher Militäraviatioun.

Den UNO-Weltsécherheetsrot war e Sonndeg zu New York fir eng Drénglechkeetssëtzung beieneen, wou déi meescht Länner d'Attack vun der Hamas schaarf verurteelt hunn. Allerdéngs gouf et do keng Unanimitéit, well notamment Russland sech net geäussert huet.

D'USA hunn Israel volle Support zougesot an hunn och schonn e Fligerträger a Begleedschëffer an dat ëstlecht Mëttelmier geschéckt.