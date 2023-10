Méi wéi 32 Joer no der déidlecher Brandstëftung an engem Flüchtlingsheem zu Saarlouis ass elo een 52 Joer ale Mann verurteelt ginn.

D'Oberlandesgericht zu Koblenz huet decidéiert, dem Peter S. eng Jugendstrof vu sechs Joer an 10 Méint ze ginn. Beim Feier am September 1991 war den 27 Joer alen Asylant Samuel Yeboah ëm d'Liewe komm.

De Riichter huet et a sengem Uerteel als erwisen ugesinn, datt den Ugekloten "virum Hannergrond vu senge rietsextremen Iwwerzeegungen aus Haass virun Auslänner" gehandelt hätt. De Peter S. hätt deemools an der Skinhead-Zeen zu Saarlouis een Doheem fonnt an hätt dës Ideologie "komplett kritiklos" iwwerholl.

D'Verdeedegung vum Verurteelten hat virdrun erkläert, hire Mandant hätt d'Dot net selwer begaangen, mee wier just derbäi gewiescht. Hiweiser op weider Bedeelegter gouf et am Laf vum Prozess allerdéngs net.

Dem Riichter no huet den deemools 20 Joer alen Peter S. an der Nuecht vum 19. September 1991 Bensinn op enger Holztrap am Gank vum Asylheem verschott an ugezünt. Wärend de Samuel Yeboah dem Riichter no "qualvoll a ganz, ganz lues" gestuerwen ass, konnte sech déi aner Bewunner a Sécherheet bréngen.

No der Dot bloufen d'Ermëttlungen ouni Resultat a goufen agestallt. Eréischt viru ronn 3 Joer gouf de Fall nees opgegraff, nodeems een Tipp bei der Police agaange war, den Täter hätt sech op enger Grillparty am Joer 2007 domat gebretzt, hien hätt d'Dot begaangen a wär awer ni festgeholl ginn.