Zënter 2 Deeg ass d'Situatioun an Israel ausser Kontroll. Fir kee schéngt d'Sécherheet hei nach garantéiert, och net fir d'Lëtzebuergerin Myriam Schmit.

Mat engem Grupp vun am Ganze 15 Lëtzebuerger an enger Persoun aus der Belsch war an sech eng Rondrees geplangt, dat ufanks duerch Jordanien. E Freideg ass d'Myriam Schmit du mat sengem Grupp un der israeelescher Grenz ukomm, geplangt waren hei Visitte vun enger Partie historescher Sitten. Als "ganz komesch" huet d'Lëtzebuergerin dës Situatioun zu deem Moment ëmfonnt, wéi si am Interview gezielt huet:

D'Myriam Schmit iwwert d'Passéiere vun der jordanescher Grenz

"Well mir si vun der jordanescher Grenz relativ schnell an den No Man's Land komm. A wéi mer dunn op der israeelescher Grenz waren, do huet dat awer gutt 2 Stonne gedauert a mir sinn dee leschte Bus dee rakoum. Hannert eis stoungen eng 25 weider Busser an déi sinn apparemment net erakomm. An op der Grenz huet den Douanier nach gesot 'Be careful' an do hunn ech gefrot 'Wisou?'... an do kuckt e mech an do schwätzt en iergendeppes vun Terrorismus. Dat hu mir awer net richteg verstanen."Ukomm an Israel beim Hotel gouf de Grupp vum Myriam Schmit dunn direkt no Neiegkeete gefrot, dat well um Sabbat d'Benotze vun Handye jo verbueden ass, respektiv extrem limitéiert ass. Majo heivunner wousst awer keen eppes vum Lëtzebuerger Grupp, sou dass een och eréischt am Hotel gewuer gouf, dass et déi schlëmm Attentater am Land goufen. Am Nachhinein huet d'Myriam Schmit am Interview gesot, dass een och net verstanen huet, wisou een iwwerhaapt nach an d'Land eragelooss gouf.

E Méindeg de Muere goung et dann aus Israel eraus op Amman a Jordanien. Et hätt een dann och schonn e Sonndeg probéiert, d'Ausrees aus der Regioun ze plangen. Den Allenby-Pass duerch den Zentrum vun Israel war e Sonndeg den Owend awer schonn nees zou, sou dass een sech decidéiert huet, iwwert de Sheik Hussein- Pass d'Land ze verloossen:

D'Myriam Schmit iwwert hiren Openthalt zu Jerusalem

"Well dee méi safe ass, dat war sécher dass mer sécher aus dem Land erauskommen, quitt dass dat 2 Stonne Route sinn. D'Situatioun an Israel huet sech och all Moment geännert, dat heescht wat gëschter safe war , muss de Moien net méi safe sinn. Mir sinn och gewuer ginn, dass de Moien zu Jerusalem och Detonatioune waren. Bis gëschter hu mer eis zu Jerusalem relativ sécher gefillt, ebe well Jerusalem och ganz vill muslimesch Sitten huet, sou dass ëmmer gesot gëtt, do géifen am wéinegsten Attentater gemaach ginn."

Fir op Tel Aviv ze reesen an do de Fluch heem ze huelen, koum fir d'Myriam Schmit an dem Rescht vum Grupp net a Fro, well dacks Fluchhäfe beléiften Ziler vun Attentater wieren, ergo, ze geféierlech wieren. Dëst ass dann och de Grond, wisou een e Sonndeg decidéiert huet, iwwer Jordanien auszereesen. Mat de Päss hatt dat och sur Place gutt funktionéiert.

Kontakt mam Ausseministère gouf natierlech och opgeholl, dat schonn zu Jerusalem selwer, déi dem Grupp och geroden huet, am Hotel do ze bleiwen:

D'Myriam Schmit iwwert Detonatiounen a Fligeren

"A wéi gesot am Hotel zu Jerusalem hu mer eis och ganz sécher gefillt. Dës Nuecht allerdéngs hu mer Detonatiounen héieren an huet een och d'Fligeren iwwert d'Stad fléien héieren."

Déi israeelesch Agence hätt dann och wou et nëmme gaange wier, dem Touristegrupp gehollef, virun allem och mam Transfert beim Transport, genee sou gouf et e gudden a permanenten Drot mam Ausseministère a mat der belscher Ambassade. D'Organisatioun vum Transport ass nämlech méi komplizéiert an opwänneg, wéi een dat menge kéint:

D'Organisatioun vu Busser a Visaen

"'T muss een och wëssen, dee Bus, deen een huet vu Jordanien an den No Man's Land ass en aneren, wéi dee Bus, deen een dierf huelen, fir vum No Man's Land a Jordanien eran. Also dat ass net einfach fir ze soen 'da verloosst d'Land'. Do musse Visaen ugefrot ginn, do musse verschidde Busser ugefrot ginn. Also 't ass net einfach sou fir do sech iergendwou hinzesetzen."

Myriam Schmit erzielt weider, dass een am No Man's Land eng Koppel kenne geléiert hätt, vun deenen een net weess, wéi déi dono weider gereest sinn, well dës Leit net an organiséierte Gruppe waren. Dee Gate, iwwert déi de Grupp vu Lëtzebuerger nach sou just erauskomm ass, soll dann och e Méindeg den Owend komplett zougemaach ginn: "Da fänkt et un dacks schwiereg ze gi fir déi Leit, déi mat normale Fligere wëllen aus dem Land kommen."

Déi verschidde Länner sollen dann och scho Militärfligeren an d'Land schécken, fir esou déi Leit erauszehuelen, déi et net méi iwwert d'Grenz gepackt hunn. Wier d'Myriam Schmit net iwwert d'Grenz aus Israel gelooss gi sinn, misst och si esou e Fliger elo huelen, warscheinlech ee belsche Militärfliger. Geplangt wier elo e Fluch vun Amman aus an Europa. D'Destinatioun wier dem Grupp dann och verständlecherweis zimmlech egal, Haaptsaach et géif ee sécher aus der Regioun erauskommen an an Europa landen.