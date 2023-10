Den US-President Joe Biden warnt den Iran dann, sech an de Konflikt anzemëschen.

No de schwéieren Attacke vun Hamas-Terroristen op Israel ginn et ëmmer méi Indicen, dass Israel eng Offensiv um Buedem an der Gazasträif preparéiert. D'Gebitt gouf komplett ofgespaart, also e Gebitt dat ronn 40 Kilometer laang a 6 bis 12 Kilometer breet ass. D'Arméi selwer huet schonn e Méindeg ronn 300.000 Reserviste mobiliséiert. De Ministerpresident Benjamin Netanjahu huet vu "Revanche" geschwat an et wier ee "réischt am Ufank".

An deem Kader gouf de Leit an Israel och un d'Häerz geluecht, sech mat genuch Iessen, Waasser a Medikamenter zouzedecken, sou dass een domadder op d'mannst 72 Stonne kéint auskommen, ouni d'Haus ze verloossen, esou d'Militär am Land. D'USA, Groussbritannien, Italien, Frankräich, Däitschland, Lëtzebuerg an aner Länner am Westen hunn Israel hir Solidaritéit ausgedréckt.

Däitschland beispillsweis huet kloer Wieder a verurteelt "d'Hamas an hir schrecklech Terrorakten onmëssverständlech", esou eng Matdeelung vun der däitscher Bundesregierung. Och Lëtzebuerg, respektiv de Premier Xavier Bettel, verurteelt d'Aktioune vun der Hamas op dat Schäerfst.

I am shocked and appalled by the attacks launched on Israel 🇮🇱. I strongly condemn this assault by Hamas and stand in solidarity with the Israeli people. My thoughts are with all the victims. Terrorism and violence solve nothing. — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) October 7, 2023

Op Säite vun der Hamas spillt een op Aschüchterung. Et gouf scho säitens der Organisatioun matgedeelt, dass fir all Attack, déi vun Israel duerchgefouert gëtt, eng Geisel säitens der Hamas higeriicht gëtt, esou e Porte-parole. Si solle ronn 150 israeelesch Geisele geholl hunn, och Bierger aus westleche Staate sollen hei drënner sinn, wéi et heescht och ënnert anerem eng Fra aus Däitschland.

Ma och Israel, respektiv d'Arméi an Israel huet eegenen Informatiounen no honnerte Membere vun der Hamas festgeholl. D'AFP, déi sech op Zuele vum israeelesche Militär stäipt, schwätzt vu ronn 1.500 doudegen Hamas-Kämpfer, déi an Israel entdeckt goufen. D'Hamas, déi jo vun den USA, Israel, an och der EU als Terrororganisatioun aklasséiert sinn, wier oppe fir Vermëttlungen. Dat huet d'Organisatioun dem Sender Al-Dschasira matgedeelt. Schonn e Méindeg hat d'Hamas en Austausch vu gefaangen an d'Fräiloosse vu 36 Palestinenserinne gefuerdert, dat géint Israeelien, déi entféiert goufen.

Wéi vill Persoune genee bis ewell ëm d'Liewe komm sinn, ass schwéier anzeschätzen. Den Joe Biden schwätzt vun tëscht 900 an 1.000 Doudegen an 2.600 Blesséierter. Op d'mannst 11 US-amerikanesch Bierger sinn ënnert den Doudegen, esou den US-President Biden a Dënschdeg.

As we continue to account for the horrors of the terrorist assault against Israel this weekend and the hundreds of civilians murdered, we are seeing the immense scale and reach of this tragedy.



Sadly, we now know that at least 11 American citizens were among those killed. pic.twitter.com/64GmhuoRob — President Biden (@POTUS) October 9, 2023

D'USA hunn dann och schonn den Iran gewarnt, sech net an de Konflikt anzemëschen. Et wéilt een op kee Fall, dass de Konflikt sech elo och nach ausbreet. Den Iran, dee jo kee Geheimnis draus mécht, d'Hamas aktiv z'ënnerstëtzen, begréisst d'Attack vum Weekend, ma betount awer, net an den Ugrëff involvéiert gewiescht ze sinn.

Säitens Russland dann ass et d'Nouvelle, dass de President vun de Palästinenser, de Mahmud Abbas geschwënn op Moskau soll reesen. Dat mellt op alle Fall d'Agence RBC, déi sech op déi palästinensesch Ambassade zu Moskau berifft. Russland a Palästina hätten all Dag Kontakt. Eng offiziell Confirmatioun säitens dem Kreml géif et awer nach keng ginn.