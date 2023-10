Den zwee däitsche Staatsbierger, dovun eng Persoun aus dem Raum Tréier, gëtt virgehäit, Memberen an der terroristescher Vereenegung "Reichsbürger" ze sinn.

Dat mellt de Parquet zu Koblenz an Däitschland, d'Zentral fir Bekämpfung vun Terrorismus an Extremismus (ZeT_rlp) an d'Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz. Déi presuméiert Täter goufen en Dënschdeg de Moien a Rheinland-Pfalz festgeholl.

De Grupp soll sech zesummegeschloss hunn, fir déi fräiheetlech an demokratesch Gronduerdnung vun der Bundesrepublik Däitschland duerch en autoritäre Regierungssystem, ganz nom Virbild vun der Verfassung vum däitsche Räich vun 1871, z'ersetzen. Konkret waren Uschléi mat Sprengstoff geplangt, dat op relevant Infrastrukturen, wéi zum Beispill d'Stroumversuergung. Geplangt war och déi geziilt Entféierung vum Prof. Dr. Karl Lauterbach, dee jo däitsche Gesondheetsminister ass. Och dass Personal vum Persouneschutz bei dëser Gewaltdot kéint ëmkommen, sollt a Kaf geholl gi sinn, heescht et vun den Autoritéiten.

Bei de Persounen, déi a Rheinland-Pfalz festgeholl goufen, handelt et sech ëm en 52 Joer ale Mann aus dem Landkrees Trier-Saarburg an eng 32 Joer al Fra aus der Géigend Bad Dürkheim. Dem Mann gëtt virgehäit, Member an enger Terrorgrupp ze sinn a soll matten an de Preparatioune fir d'Dot gewiescht sinn. Hie steet am Verdacht, Héichspannungsleitungen ënnersicht an analyséiert ze hunn.

Der 32 Joer aler Fra gëtt virgehäit, dës terroristesch Pläng akzeptéiert an souguer gefërdert ze hunn. Ënnert anerem soll si eng Partie Chat-Gruppen an der Vereenegung verwalt hunn, wouriwwer nei Membere rekrutéiert an d'Pläng beschwat goufen. Och soll d'Fra engem Member vun der Gruppéierung en Auto a Pläng fir d'Hierstellung vu Sprengstoff ginn hunn.

Am Laf vum Dag kommen déi zwou verdächteg Persoune virun den Untersuchungsriichter zu Koblenz.

Géint eng weider Fra vun 53 Joer gëtt ermëttelt, déi och aus der Regioun Bad-Dürkheim kënnt. Si soll am Virfeld vun de Virwërf gewosst hunn, allerdéngs sech net bei der Police gemellt hunn. D'Police huet bei den am Ganzen 3 Persounen d'Handyen, Daten a schrëftlech Ënnerlage séchergestallt hunn a géifen elo ausgewäert ginn.

Schonn zejoert gouf et änlech Fäll, bei deem e puer Gruppéierunge vu presuméierten Täter ënner Koordinatioun vum Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz festgeholl goufen, dat am Abrëll 2022 an am Oktober 2022. D'Verhandlunge géint 5 presuméiert Täter lafen den Ament zu Koblenz.