Den héichverschëlte chineeseschen Immobiliëkonzern Country Garden kraazt schonn nees un der Faillite. D'Rechnungen am Ausland kënnen net méi bezuelt ginn.

En Dënschdeg huet de Firmeris erkläert, dass en d'Obligatiounen am Ausland viraussiichtlech net mat Zäite bezuelt kritt. Dëst kéint dozou féieren, dass d'Creancieren hir Suen éischter afuerderen oder souguer eng Saisie ordonéiert gëtt.

Country Garden ass net just ee vun de gréisste Baukonzerner a China, ma och weltwäit.

Wéi d'Nummer 1 vum chineesesche Secteur, Evergrande, ass Country Garden héich verschëlt. Enn 2022 louchen d'rout Zuele bei 1,43 Billioune Yuan - ëmgerechent 188,5 Milliarden Euro. Eng Faillite hätt schro, net previsibel, awer op jiddwer Fall seriö Auswierkungen op déi komplett chineesesch Ekonomie.

Am September schonn stoung d'Firma virum Risk vun enger Faillite. Country Garden huet am leschte Moment ëmgerechent 21,3 Milliounen Euro un Zënse bezuelt an no an no Delaie mat de Creancieren ausgehandelt. An den nächste Woche gräifen deemno eng Rëtsch weider Delaien a Scholde musse beglach ginn.

Eng weider Hiobsbotschaft deemno en Dënschdeg: Fälleg Kreditter an Héicht vu 470 Milliounen Hongkong-Dollar - ëmgerechent ronn 56 Milliounen Euro - kënnen net bezuelt ginn. Do bleift u sech nach en Delai vun 30 Deeg. An engem Message un d'Hongkonger Bourse huet Country Garden awer schonn annoncéiert, dass si wuel net an der Lag wieren, sämtlech Offshore-Obligatioune bis zur Echeance oder bannent den entspriechenden Delaien z'erfëllen.

Un d'Creanciere war et de Message, sech ze "gedëllegen", wärend déi "aktuell Erausfuerderunge bewäert ginn". D'Zesummenaarbecht an den Dialog gi weidergeféiert, "fir esou séier wéi méiglech eng praktikabel Léisung ze fannen".

Country Garden an Evergrande stinn am Mëttelpunkt vun der Kris am chineesesche Bausecteur. Evergrande huet souguer ëmgerechent méi wéi 300 Milliarden Euro Scholden. Déi chineesesch Autoritéiten haten 2020 mat Beschränkunge beim Beschafe vu Kreditter reagéiert an domat en "Overkill" vun der Branche verhënnert. Dat huet allerdéngs och nees dozou geféiert, dass Paiemente leie bliwwe sinn a Projete Retard kruten.

En Däiwelskrees.

Country Garden huet aktuell véier Mol sou vill Bauprojete wéi Evergrande. All Baustopp erhéicht de Risk vun der sozialer Instabilitéit a China. Do bezuele Proprietären dacks schonn hir Scholden op e Grondstéck zeréck, nach ier den éischte Spuedestéch gemaach ass.

Iwwregens en Dënschdeg huet Kaisa Group, e weidere wichtege Baukonzern a China, virun engem Geriicht Faillitte deklaréiert.