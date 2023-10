Betraff wieren hei virun allem auslännesch Aarbechter déi bei Amazon-Standuerter a Saudi-Arabien ënner Vertrag stinn.

D'Mënscherechtsorganisatioun huet en Dënschdeg e Rapport publizéiert, deen op Aussoe vun 22 Mënschen aus dem Nepal baséiert, déi 2021 an 2022 an Amazon-Lageren zu Riad an Dschiddah geschafft hunn. "Honnerte weider Persoune" kéinten och betraff sinn, sou den Amnesty-Rapport.

D'Aarbechter hätten ënnert anerem "hiert Geld geklaut kritt" a wieren "ënner fuerchtbare Konditiounen ënnerbruecht" ginn, kritiséiert Amnesty. Dobäi kéimt, dass dës Leit dru gehënnert gi wieren, eng aner Aarbecht ze sichen oder souguer d'Land ze verloossen. D'Organisatioun schwätzt vu Mëssbrauch dee vill traumatiséiert Leit zeréckgelooss hätt an definéiert dëse Fall als "Mënschenhandel mam Zweck fir Aarbechter auszebeuten."

Och d'Aarbechtsvermëttlung, fir déi d'Aarbechter am Virfeld deels Kreditter missten ophuelen, gouf schaarf kritiséiert, well se d'Leit am Glawe géife loossen, fest bei Amazon ugestallt ze ginn, wat net de Fall war. Op der Plaz dann wieren d'Konditioune schlëmm gewiescht, et gëtt vun "dreckegen an iwwerfëllte Wunnenge" geschwat. D'Aarbechtskonditioune wieren deels net auszehalen, dobäi kéim konstant Iwwerwaachung an ze wéineg Pausen fir sech z'erhuelen. Rieds geet och vu Verletzungen bei verschiddenen Aarbechter, bis hin zu Selbstmordgedanken.

Amnesty fuerdert Amazon dohier op, déi betraffe Leit ze kompenséieren an d'Aarbechtskonditioun bei sech ze préiwen. Amazon selwer huet heirobber och scho reagéiert an weist sech am Kader vun dësem Rapport "zudéifst beonrouegt", dass hir Aarbechter net mat der néideger Würd a Respekt behandelt goufen. Et géif een dofir suergen, dass Bezuelungen, déi nach opstinn, rembourséiert ginn an dass d'Plazen, op deene Gaaschtaarbechter ënnerbruecht ginn, "sécher a propper" sinn.

Och déi saudiarabesch Regierung gouf säitens Amnesty opgefuerdert, d'Aarbechtskonditioune fir auslännesch Aarbechter am Land ganz generell ze verbesseren. Bis ewell koum allerdéngs vu Riad nach keng Äntwert.