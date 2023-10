Den Un-Kommissär fir Mënscherechter Volker Türk weist sech besuergt iwwer déi israeelesch Blockad vun der Gazasträif.

Eng Blockad, déi d'Liewe vun Ziviliste géif a Gefor bréngen, wier e Verstouss géint d'Vëlkerrecht, esou den Türk. Et géif de Risk bestoen, dass déi humanitär Situatioun an der Gazasträif sech weider verschlechtert. Dat géif besonnesch d'medezinesch Versuergung an der Regioun betreffen. Der Weltgesondheetsorganisatioun no wier de Stock u Medikamenter am Gebitt antëscht verbraucht.

Enger Spriecherin vun der UN-Agence fir Mënscherechter no kéint et sech bei der Blockad ëm eng sougenannte "kollektiv Bestrofung" handelen. Wann dat de Fall wier, kéint et sech dobäi ëm e Krichsverbriechen handelen.

De Volker Türk kritiséiert och déi "schrecklech Massemorden duerch Membere vu bewaffente palestinensesche Gruppen" a betount, dass Entféierunge no internationalem Recht verbuede sinn.

Wéi et vun enger Enquêtëkommissioun vun de Vereenten Natiounen heescht, géifen et schonn elo Unzeechen dofir ginn, dass béid Säiten am aktuelle Konflikt Krichsverbrieche begaangen hätten.