Wat aktuell an Israel geschéie géif, kéint ee mam 11. September vergläichen, sot d'israeelesch Ambassadrice, responsabel fir Lëtzebuerg an d'Belsch.

Israeelesch Ambassadrice / Reportage Claudia Kollwelter

Dofir géif ee sech en änleche Support vun der internationaler Communautéit erwaarden. Der Ambassadrice hunn zum Deel d'Wierder gefeelt, fir iwwer d'Dote vun der Hamas ze schwätzen: "Déi jéngste Geisel a Gaza ass 6 Méint al, huet dee Bëbee wat e brauch? Huet e seng Mamm nach? Ass déi dout? Wat geschitt mam Bëbee? Vill Leit am Rollstull goufe gekidnapped. Fraen, déi mer op Videoe gesinn hunn, déi d'Palästinenser publizéiert hunn, mat Blutt op hire Boxen. Goufe se vergewaltegt? Gi se aktuell vergewaltegt? Dat si Froen, déi d'israeelesch Populatioun sech permanent stellt."

Et wier virun allem d'Fro, wien d'Hamas géif ënnerstëtzen, wéi Russland, den Iran an de Libanon. Mä och vun de Palästinenser dierft kee Support méi kommen: "Se net méi ënnerstëtzen, net finanzéieren an hinnen d'Dieren net méi opmaachen. D'Hamas sinn eng Terrororganisatioun, mä och eng politesch Partei an der palästinensescher Gesellschaft, déi un hire Support ugewise sinn. D'Palästinenser wëssen, datt se wéinst den Hamas an den nächste Wochen a Méint kee Loun wäerte kréien. D'Hamas wäert ënner Drock gesat ginn, fir op d'mannst d'zivil Geisele fräizeloossen."

D'Ambassadrice kéint a wéilt näischt iwwert geplangten Aktioune vun der israeelescher Arméi soen, mä: "Mir wëllen de ganze Leadership vun där Organisatioun zerstéieren a mir wësse wou se sinn, net ëmmer, mä vun Zäit zu Zäit, well et ass eis scho mol gelongen d'Organisatioun ze treffen. Mir wëlle se also zerstéieren, fir ganz ganz laang, wann net op éiweg. Wäert eis dat geléngen? Ech weess net, mä ech hoffen."

D'Idit Rosenzweig-Abu huet nach betount, datt een d'Leit am Gaza encouragéiere géif, d'Zentere vun de Stied ze verloossen, sech sou séier wéi méiglech a Sécherheet ze bréngen, am Fall vun enger méiglecher Buedemoffensiv.