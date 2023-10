"Et gëtt kee Millimeter Justifikatioun", dat sot de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn en Dënschdeg den Owend am Journal vun RTL Télé Lëtzebuerg.

Dem LSAP-Politiker no gouf d'Attack vun der Hamas méintelaang preparéiert, dat mat Hëllef vun engem "Haaptsponsor", dem Iran. Et dierft een no den Attacken net no engem "Firwat" sichen, well et géif ebe keng Justifikatioun fir esou eppes ginn, huet de Jean Asselborn nach eemol widderholl.

Op d’Hëllefe vun der EU fir d’Palestinenser ugeschwat, huet den LSAP-Ausseminister gesot, dës Hëllefe misste weidergoen, et misst ee just oppassen, datt keng Suen an d’Hänn vun der Hamas kommen. D’Hëllefe wieren immens wichteg fir d’zivil Populatioun, esou de Jean Asselborn. Et géifen am Gazasträif jo net nëmmen Terroriste liewen.

"Israel huet d’Legitimitéit, fir sech ze wieren", dat dierft een net a Fro stellen, esou de Jean Asselborn. Allerdéngs fäert de Lëtzebuerger Ausseminister, dass e Flächebrand entsteet an de Konflikt sech wieder ausbreet.

Den Ament wieren iwwerdeems nach eng 65 Lëtzebuerger Residenten an Israel, et wier een a Kontakt mat hinnen an och mat der belscher Ambassade, well Lëtzebuerg keng eegen Ambassade do huet. Et hätt een dat awer alles am Grëff esou wäit een dat kann, esou den LSAP-Politiker.

Och d'Chamberwale waren Thema

De Jean Asselborn ass och nach op déi national Walen ugeschwat ginn. Obwuel d’LSAP mat zu de "Walgewënner" zielt, muss ee wéi et schéngt an d’Oppositioun. "Dat sinn d’Spillreegele vun der Demokratie", seet den Ausseminister. Et misst een dat Resultat elo esou akzeptéieren an an Zukunft wieder schaffen a sech fir d’Valeuren asetzen, fir déi ee steet.

Op seng politesch Zukunft ugeschwat, huet de Jean Asselborn ënnerstrach, datt een hien eent no deem anere géing kucken. Den Ament wier hien nach Ausseminister a géif sech weider dorop konzentréieren. Wat dono kënnt, ob hien an d’Chamber als Deputéierte geet oder an d’Europawalen oder an d’Pensioun, déi Fro huet hien onbeäntwert gelooss.