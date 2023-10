Den 10. Oktober gouf eng blesséiert Persoun mat der Luxembourg Air Ambulance aus der Regioun Berg Karabach an Armenien evakuéiert.

Wéi den Ausseministère, den Inneministère, de Kooperatiounsministère an de CGDIS an engem gemeinsame Schreiwes matdeelen, wier d'Persoun an déi spuenesch Haaptstad Madrid geflu ginn, fir do spezialiséiert Traitementer ze kréien.

Fir den 11., 12. an 13. Oktober sinn iwwerdeems weider Evakuéierungen aus dem Krisegebitt virgesinn. D'Käschte fir des Asätz gi vum Lëtzebuerger Ausseministère a vun der EU kofinanzéiert. Dat am Kader vum europäeschen Zivilschutz-Mechanismus.