D'Feier war en Dënschdeg den Owend am neie Parking vum Terminal 2 ausgebrach, d'Gebai soll deelweis agestierzt ginn, esou d'Pompjeeën.

Eng ganz Partie Autoen, déi am Parkhaus stounge, si komplett ausgebrannt. Bis 15 Auer e Mëttwoch de Mëtteg sinn aus Sécherheetsgrënn all d'Flich gestrach. 5 Leit koume mat Dampvergëftungen an d'Spidol.

E puer Minutten nodeem d'Feier ausgebrach ass, soll déi iewescht Etage vum Parkhaus komplett gebrannt hunn, esou Aenzeien. Rieds ass och vun Explosiounen, déi duerch d'Autoen, déi do stoungen, verursaacht goufen.

© HANDOUT Bedfordshire Fire and Rescue Service / AFPTVAFP

D'Läschaarbechten hu bis e Mëttwoch de Moie gedauert, iwwer 100 Pompjeeë sollen zäitweis am Asaz gewiescht sinn. Et gouf virun allem probéiert, dass d'Feier net op aner Gebaier iwwer spréngt. Niewent 4 Pompjeeë koum och e Mataarbechter vum Fluchhafen an d'Klinik.

Leit déi Flich gebucht haten, goufen opgefuerdert, net op de Fluchhafen ze kommen, den Awunner ronderëm d'Plaz gouf geroden, Fënsteren an Dieren zouzemaachen.