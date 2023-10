De Konflikt am Noen Osten ass net nei. E geet Joerhonnerten zeréck a gëtt quasi schonn am Alen Testament erwäänt.

Den noen Oste steet zënter leschtem Samschde leider nees fir Terror, Krich a Misär no der breeder Offensiv vun der fundamentalistescher Palästinenser-Organisatioun Hamas op Israel an der arméierter Äntwert duerch déi israeelesch Truppen.

Krich an Israel / Reportage Jean-Marc Sturm

E schwéier z'erklärende Konflikt mat ville Facetten



Am Noen Osten ass zënter jee hir Näischt schwaarz oder wäiss. Et kann een net einfach a Schablounen denken. Et ass alles Gro mat och do ville Nuancen. Esou wuel d'Palästinenser wéi och d'Israeeli si queesch duerch d'Geschicht Affer an Täter zugläich. Derbäi kënnt, dass den Noen Osten ee Gebitt ass, an deem quasi all déi grouss Vëlker aus Europa an Asien op d'mannst eng Kéier duerchmarschéiert sinn a méi oder manner gepräägt hunn.

E Konflikt, dee ganz wäit zeréckgeet

Elo vläicht net bis bei Adam an Eva an trotzdeem ëmmerhin op ënnert anerem dat aalt Testament. Den Abraham ass ze soen den Ur-Papp vum Juddentum, dem Islam an dem Chrëschtentum zugläich. Et heescht, den Abraham hätt iwwer eng hallef Dose Kanner gehat.

Wichteg sinn awer zwee Nokommen: Ee Bouf mat enger Mod an dono ee Fils mat senger Fra, vun där et bis d‘Gebuert vum Kand, datt ausserhalb vum Bestietnis gemaach gouf, geheescht hat, se kéint keng Kanner kréien. Aus dem éischtgebuerene Fils, dem Ismael, sinn d'Vëlker vum Islam entstanen. Den zweete Bouf Isaak steet als Grënner vum jüddesche Vollek an domadder och um Ursprong vum Chrëschtentum.

Dat geet elo effektiv ganz wäit. Fir et méi verständlech ze maachen, misst ee sech vläicht op d'Grënne vum Staat Israel konzentréieren.

D'Basis gouf, dräi Joer nom zweete Weltkrich geluecht.

Deemools haten den Davis Ben-Gurion, deen den éischten israeelesche Premier gouf, zesummen mam Chaim Weizmann, deen éischte President vum Staat Israel gouf, d'Onofhängegkeetserklärung ënnerschriwwen.

Kuerz nodeem Israel seng Onofhängegkeet ausgeruff hat, hunn d'Arméieren aus Jordanien, Irak, Libanon, Ägypten a Syrien dee jonke Staat ugegraff. Honnertdausende Palästinenser goufen an de Länner ronderëm Flüchtlingen, deels esou guer op deem Territoire, deen an hiren Aen hinne gehéiert huet.

Israel huet dee Konflikt 1949 gewonnen

An dëse war just vu Villen. Hei ee klengen Resumé, wat dono nach alles passéiert ass:

1967 hat mer de 6-Deeg-Krich. Israel krut no Menacen aus Kairo déi ägyptesch Truppen a virop d‘'ägyptesch Aviatioun bal komplett brooch geluecht an hat d‘Kontroll vun der Gazasträif, der Sinaï-Hallefinsel, de Golanhéichten op der Grenz mat Syrien a Libanon, dem Westjordanland an Ostjerusalem.

1972 war de palästienseschen Terror bei den olympesche Spiller zu München

1973 war den Jom-Kippur-Krich, wéi Ägypten an Syrien Israel nees ugegraff hunn. Alt nees gouf et eng israeelesch Victoire.

1979 hat ee gemengt, de Fridden géif eng Chance kréien

Den US-President Carter krut den israeelesche Premier Begin an den ägyptesche President Sadat vun engem Friddensvertrag iwwerzeegt. Ägypten huet d'Existenzrecht vun Israel unerkannt, Israel huet dofir d‘Sinaï-Hallefinsel zeréckginn... D'Rou war awer net fir laang.

1982 war den éischte Libanonkrich…

1987 déi éischt Intifada, also den Opstand vu virun allem de jonke Palästinenser.

1993 hu sech d'PLO an Israel beim Accord vun Oslo géigesäiteg unerkannt. Dat war deemools mat dräi Friddensnobelpräisser honoréiert ginn.

Eng nei Hoffnung an eng grouss Enttäuschung

Ma dono gouf et weider Enttäuschungen. Mat der zweeter Intifada, Attentater a Rakéitenattacken op Israel, mat rabiaten israeelesche Militärreaktiounen, engem zweete Libanonkrich. Weideren Attentater an Israel respektiv palästinsesch Rakéitenattacken an der Äntwert vun den israeeleschen Truppen.

An deem Rhythmus ass et weidergaangen, bis eben dat, wat mir elo erliewen.

Wéi reagéiert de Recht vun der Welt?

Ganz änlech, wéi bis elo an all deene Krisen: Ouni richteg Linn.

Jidderee schwätzt vu Fridden, dat war et awer och schonn. Palästina an Israel hunn op alle Fall eppes gemeinsam: Se gi vu ville Säiten dacks benotzt a mëssbraucht fir aner Interessen. Et bleiwen wéi ëmmer vill Doutten.

Vill Observateure gleewen net, dass den israeeleschen Geheimdéngscht an déi israeelesch Arméi vun der Hamasoffensiv iwwerrascht goufen.

Dobäi kommen Natiounen am Hannergrond: Russland an Iran op der Säit vun de Palästinenser an d'USA op de Säit vun Israel.

Moskau ass frou, dass net méi just iwwert d'Ukrain geschwat gëtt. Teheran krut de Friddensnobelpräis aus de Schlagzeilen. Allebéid viséieren per "Ricochet" d‘Amerikaner.

An d'Europäer?

Déi sti wéi sou dacks op der internationaler Bün do wéi eng Maus, déi probéiert, haart ze brëllen.