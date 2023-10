D’Hëllefsorganisatiounen op der Plaz hunn et schwéier, hir Hëllef ze koordinéieren, a fäerten, dass hinne geschwënn d’Material ausgeet.

Médecins sans frontières a Gaza / Reportage Diana Hoffmann

Fir d’Zivilisten an der Gazasträif ass d’Situatioun just schwéier ze erdroen. Dat ass dat mannst wat ee ka soen. "Dag an Nuecht fale Bommen", seet de Louis Baudoin-Laarman vu Médecins sans frontières, déi op der Plaz sinn, fir de Leit ze hëllefen.

Zanter e Mëttwoch de Mëtteg kann dat eenzegt Kraaftwierk am Palestinensergebitt kee Stroum méi produzéieren, well et u Brennstoffer feelt.

Zanter dem Terrorugrëff vun der Hamas op Israel e Samschden huet déi israeelesch Loftwaff zum Géigeschlag an der Gazasträif ugesat. Et si Biller ze gesi vu komplett zerstéierte Quartieren. Iwwerall do, wou sech sollen Hamas-Memberen opgehalen hunn.

Eleng d’lescht Nuecht goufen 200 Ziler bombardéiert. Am dicht bewunnte Gebitt si bis elo iwwer 950 Zivilisten ëm d’Liewe komm, 5.000 goufe blesséiert.

Op der Surface, déi 7 Mol méi kleng wéi Lëtzebuerg ass, liewen iwwer 2 Millioune Leit. Méi wéi 10 Prozent dovunner sinn op der Flucht, liewen deels op der Strooss. Aus dem Gebitt kommen d’Palestinenser net eraus. D’Grenz zu Israel ass komplett zou. An och eng Ausrees iwwer Ägypten ass den Ament bal onméiglech.

Wichteg Gidder wéi Bensinn oder och medezinescht Ekipement kommen net méi a Gaza eran. Et géing u Waasser, Stroum a Medikamenter feelen, seet de Louis Baudoin-Laarman, Mataarbechter vu Medecins sans frontières. D’Organisatioun hätt an de leschten 3 Deeg esouvill Ekipement verbraucht, wéi normalerweis an dräi Wochen. Geschwë scho fäert een eng Penurie vum Material. "Déi gréisst Klinik am Gaza huet nach genuch Bensinn fir hir Generatore fir 3 Deeg", erzielt de jonke Mann, dee fir d’éischte Kéier an engem Krichsgebitt ass. Hien hofft, dass esou séier wéi méiglech Ekipement iwwert d’Grenz gelooss gëtt.

D’Äntwert vun der israeelescher Regierung op d’Attacke vun der Hamas kéint net doranner bestoen, déi ganz Populatioun leiden ze doen. Dat wier eng Duerstellung, wéi wann déi ganz Bevëlkerung vu Gaza Kämpfer fir den Hamas wieren. "Dat ass awer net de Fall", betount de Louis Baudoin-Laarman.