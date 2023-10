D'Israeelesch Regierung wëll d'Kapazitéiten, d'Strukture vun der Hamas fir eng ganz laang Zäit, wann net fir éiweg zerstéieren.

Hoffentlech kënnt et dobäi net zu engem Massaker un den Zivilisten an der Gazasträif.

"Israel, is under attack", sou déi éischt Wierder vun der israeelescher Ambassadrice fir d'Belsch a Lëtzebuerg en Dënschdeg den Owend op der Clairefontaine-Plaz. Do wou sech eng 250 Persoune versammelt hunn, fir hir Solidaritéit mam israeelesche Vollek zum Ausdrock ze bréngen.

"Dat sinn Déieren. Dat sinn Déieren ouni Mënschlechkeet an näischt ka justifiéieren, wat geschitt ass", sou d'Idit Rosenzweig-Abu.

D'Messagen op klenge Schëlter schwätze fir sech: "De 7. Oktober ass deen Dag, op deem déi gréissten Zuel vu Judden zënter dem Holocaust ëmbruecht goufen."

Engem aktuelle Bilan no goufen e Samschdeg eng 1.200 Mënschen an Israel ëmbruecht. Weider 2.700 goufe blesséiert. Op d'mannst 150 bis 170 Fraen, Kanner a Männer goufe vun Terroriste vun der Hamas als Geisel verschleeft.

D'Idit Rosenzweig-Abu, israeelesch Ambassadrice fir d'Belsch a Lëtzebuerg:

"Ech denken net, datt mir ugeholl hunn, datt et an deem Ausmooss méiglech wier. Et war eng Kombinatioun vu ville Facteuren, mä vill massiv Terrorattacke waren eng Iwwerraschung. 9/11 war eng Iwwerraschung. De Bataclan war eng Iwwerraschung. Mäerz 2016 zu Bréissel war et och. Et wäert eng Zäit kommen, wou mir verstoe mussen, wou mer Léieren zéien, wéi dat geschitt ass. Awer elo si mir dermat beschäftegt, d'Wonnen ze heelen, emol all d'Doudeg ze fannen an d'Geiselen ze befreien."

360.000 israeelesch Reserviste goufe mobiliséiert. Preparéiert gëtt eng Buedem-Offensiv an d'Gazasträif eran. D'Idit Rosenzweig-Abu schwätzt vun enger "israeelescher Reaktioun, wéi d'Welt se bis ewell net kannt hätt."

Den Ament schwätzen d'Waffen

Iwwerdeems d'israeelesch Arméi eleng déi lescht 24 Stonnen eng 450 Objektiver aus der Luucht attackéiert huet, fléie weider Rakéite vun Hamas Positiounen aus Direktioun Israel.

Gaza, dat sinn 365 Kilometercarré. 7 Mol méi kleng wéi Lëtzebuerg. Mat iwwer 2 Milliounen Awunner.

Aus engem Keller eraus warnen MSF-Mataarbechter virun de mënschleche Konsequenzen, vun eleng de massive Bombardementer. D'Ekippe vu Médecins sans Frontières op der Plaz bestätegen, datt d'Klinik vu Gaza getraff gouf. Bis e Mëttwoch de Moien hätt et schonn iwwer 3.700 Blesséierter ginn. Dobäi kommen Honnerten Doudeger. Virop Zivilisten. Um 3. Dag vun der israeelescher Reaktioun ass d'Situatioun an der Gazasträif elo schonn extreem komplizéiert.

Wou leien d'Grenze vun der Brutalitéit?

Et ass eng Fro, déi béid Parteie betrëfft: d'Hamas an de Staat Israel. Zanter Joerzéngten ignoréiert d'Hamas d'Reegele vum Krich. Mat Attentater, mat Rakéiten-Attacken. Ma de Generalsekretär vun de Vereenten Natiounen, Antonio Guterres, huet en Dënschdeg och Israel gewarnt: Internationaalt humanitäert Recht ze respektéieren. Ziviliste missten zu all Moment geschützt ginn. Zivil Infrastrukturen dierfen ni en Zil sinn.

D'Israeelesch Ambassadrice fir d'Belsch a Lëtzebuerg reagéiert: "De Spriecher vun der israeelescher Arméi huet e Message, souguer op Arabesch erausginn: d'Leit vu Gaza solle probéieren, a Richtung Ägypten ze flüchten."

Bei den Humanitären Organisatiounen ass d'Suerg, wat d'Situatioun zu Gaza ubelaangt, grouss.

D'Reham Shaheen, Coordinatrice Rehab Task Force bei Handicap International: "Dës Eskalatioun huet schonn derzou gefouert, datt iwwer 200.000 Awunner hir sécher Haiser hu misse verloossen. Si si bei Frënn oder an eenzele Schutzraim ënnerkomm. An iwwerfëllte Schoulen. Wou u sech Plaz fir 70.000 Leit ass, 3 Mol manner wéi elo. D'Situatioun ass miserabel. Souguer an deene Schutzraim. Den Zougang zu Iesswueren, Waasser, Toiletten, Medikamenter, ass wierklech limitéiert. Hei sinn Zivilisten a Liewensgefor."

Wat d'politesch Responsabilitéit ubelaangt, sou huet Israel déi Schëlleg identifizéiert. An dat ass net just d'Hamas.

"Et ass Russland, et ass den Iran, et ass de Libanon, et si Länner vun där Zort, déi Interesse hunn, an déi mat esou Terrororganisatiounen zesummeschaffen."

Vun der Internationaler Communautéit, vun den Europäesche Staaten erwaart d'israeelesch Regierung kloer de Réck gestäipt ze kréien. D'israeelesch Regierung bleift bei der Fuerderung, datt d'EU all Hëllef fir d'Palestinenser op Äis leet. An der Hoffnung, datt d'Palestinenser sech géingt d'Hamas riicht.