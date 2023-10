No den Attacke vun der Hamas an der militärescher Reaktioun vun Israel ass den Noen Osten zu engem reegelrechte Polverfaass ginn.

Ënnert dëse Konditiounen ass den amerikaneschen Ausseminister Blinken en Donneschdeg an Israel ukomm. Hie wäert sech awer och a Jordanie mam Kinnek Abdallah a mam Palästinenserpresident Abbas gesinn.

Dass et an der Gazasträif eng israeelesch Buedemoffensiv wäert ginn, dierft iwwerdeems just eng Fro vun der Zäit sinn. Och wann et zu engem schwieregen Haiserkampf dierft kommen.

Den Ament setzt Israel virun allem op Loftattacken. De Bilan vun den Affer klëmmt vu Stonn zu Stonn. Aktuell geet Rieds vun op mannst 1.200 palästinensechen Doudesaffer a bis zu 6.000 Blesséierten am Gaza. Nodeems Israel d'Versuergung mat Gas an Elektresch gespaart huet, feelt et do un all Grondversuergung. D'israeelesch Regierung huet iwwerdeems annoncéiert, dass dat esou bleiwe géif, bis d'Hamas alleguer d'Geisele fräigelooss huet.

D'Spideeler an der Gazastëif si komplett debordéiert. D'Infrastrukture si schonn esou futti bombardéiert ginn, dass Evakuatiounen oder den Transport vu Blesséierte bal net méi méiglech ass. Op israeelescher Säit schwätzt een en Donneschdeg vun iwwer 1.300 Doudesaffer an Honnerte Blesséierten.

D'Rout Kräiz schwätzt iwwerdeem mat der Hamas, fir Dosende Geiselen, dorënner och franséisch, amerikanesch a soss auslännesch Bierger, fräizekréien.

Aus dem Weste komme Solidaritéitserklärunge mat Israel a Messagen, dass ee sech ëm déi zivil Populatioun an der Gazasträif géif Suerge maachen.

Den Däitsche Kanzler Scholz sot an enger Regierungserklärung am Bundestag, dass et d'Recht vun Israel wier, militäresch op den Terror vun der Hamas ze reagéieren. D'Attacke wären degoûtant a feig. An engems huet de Kanzler mam Fanger op den Iran gewisen.

A Frankräich suergt d'Situatioun am Noen Osten iwwerdeems fir Spannungen. Do gouf et an de leschte 24 Stonnen iwwer 100 antisemittesch Virfäll. 24 Persoune si festgeholl ginn. 10.000 Poliziste goufe mobiliséiert, fir jiddesch Ariichtungen ze protegéieren.