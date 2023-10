Den Appell vun MSF riicht sech un d'Hamas, ma och un dat israeelescht Militär.

MSF zum "Droit humanitaire" am Noen-Osten-Konflikt / Reportage François Aulner

Respektéiert den "Droit humanitaire" an haalt op mat antidiskriminéierend Attacken! Dat huet Médecins Sans Frontières en Donneschdeg gefuerdert: den Appell vun der neutraler Hëllefsorganisatioun riicht sech souwuel un déi israeelesch Arméi ewéi un d'Hamas. Dat humanitäert Recht ënnerbënnt ënnert anerem, datt Ziviliste viséiert ginn a verlaangt, datt all Patient Zougang zu Hëllef kritt. MSF huet no der "entsetzlecher" Attack vun der Hamas och Israel seng Hëllef ugebueden, mä MSF ass elo besonnesch an der Gazasträif aktiv, mat méi ewéi 300 Leit aktuell, dorënner och Personal aus Europa.

Op enger Pressekonferenz en Donneschdeg huet MSF Lëtzebuerg och vun der Situatioun bericht. Et wier ee jo Katastrophen a Konflikter gewinnt, mä an der Gazasträif wier d'Situatioun "ausser Kontroll". D'Organisatioun hätt esou eppes zanter se 1989 a Palestina ass "nach ni gesinn". Ee Spidol an der Gazasträif, wou Mataarbechter vu Médecins Sans Frontières aktiv ass, wier vu Bombardementer getraff ginn, Ambulanze wieren och duerch Bomme viséiert an dat medezinescht Personal wier midd an d'medezinescht Material un der Limitt. Dowéinst misst och de Grenziwwergank mat Ägypten zu Rafah och opgemaach ginn.

MSF mécht am Géigesaz zu Handicap International kee formellen Appell fir eng Wafferou, mä rifft trotzdeem béid Säiten am Konflikt op, mat de Bombardementer opzehalen. Wéinst de ville Konflikter aktuell a wéinst der Inflatioun wieren d'Finanzen vun der Hëllefsorganisatioun och schwéier belaascht, huet et nach geheescht. Dowéinst huet MSF Lëtzebuerg och e Spendenopruff gemaach. Well MSF neutral ass, ginn och just privat Donen ugeholl. Vun der Regierung erwaart ee sech just, datt se Drock mécht op Israel, mä och d’Palestinenser, fir wéi gesot den "Droit humanitaire" ze respektéieren.