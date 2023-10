Der UNO no kéinten 1,1 Millioune Palästinenser an den nächste 24 Stonnen opgeruff ginn, d’Stad Gaza verloossen an an de Süde vun der Gazasträif ze goen.

Dat israeelescht Militär hätt dat der UN matgedeelt. D’Vereenten Natioune warne virun den humanitäre Suitten. Et wier "onméiglech, datt esou eng Beweegung ouni schro humanitär Suitte" géif bleiwen. Aus enger Tragedie kéint esou eng katastrophal Situatioun ginn. D'UN appelléiert un Israel, sollt sech dësen Uerder confirméieren, datt en zeréckgeholl gëtt. Den Uerder géif och fir dat israeelescht Militär an all UN-Mataarbechter gëllen, genee wéi fir Leit, déi an UN-Ariichtunge wéi Schoulen, Gesondheetszentren oder Klinicken ënnerbruecht sinn. D’EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen besicht e Freideg Israel, och déi däitsch Ausseministesch Annalena Baerbock gëtt erwaart. Den US-Ausseminister Blinken hat en Donneschdeg Israel déi ganz Ënnerstëtzung am Kampf géint d’Hamas zougesot, Och den US-Verdeedegungsminister Austin wëll an Israel ënnert anerem mam Premier Netanjahu zesumme kommen. D’Hamas huet iwwerdeems d’Palästinenser derzou opgeruff, sech ze mobiliséieren an op d’Strooss ze goen. A Gaza gi Waasser, Iessen a Stroum knapp. D’Spideeler si voll a Medikamenter feelen. Israel wëll eréischt deblockéieren, wann déi israeelesch Geisele fräi gelooss ginn.