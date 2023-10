De Lëtzebuerger Ausseminister huet seng Positioun wat den aktuelle Konflikt tëscht Israel an der Hamas betrëfft nach eng Kéier duergeluecht.

An engem Schreiwes vum Ausseministère widderhëlt de Jean Asselborn nach eng Kéier, dass de Staat Israel d'Recht hätt, sech géint d'terroristesch Attacke vun der Hamas ze verdeedegen. Hie géif d'Doten, déi sech géint onschëlleg Zivilisten an Israel riichten, op dat Schäerfst verurteelen.

Gläichzäiteg rifft de Minister zur Deseskalatioun an engem Enn vun de Feindséilegkeeten op. D'Annonce vun Israel déi 2,3 Milliounen Zivilisten an der Gazasträif vun der Versuergung mat Stroum, Waasser, Brennes a Gas ofzeschneiden, géif dem Minister besonnesch vill Suerge maachen

Déi israeelesch Opfuerderung un 1,1 Milliounen Zivilisten den Norde vun der Gazasträif bannent 24 Stonnen ze evakuéieren wier da besonnesch besuergneserreegend. Den Ausseminister schléisst sech dem Opruff vun de Vereenten Natiounen un, dës Opfuerderung zeréckzezéien. D'UN hunn erkläert, dass eng Migratiounsbeweegung vun esou engem Ausmooss net ouni humanitär Suitte wier. Dem Jean Asselborn no misst ee verhënneren, dass eng Situatioun, déi souwisou schonn tragesch wier, zu enger Katastroph géif ginn.

Israel misst am Aklang mam internationale Recht handelen an de Schutz vun der palästinensescher Zivilpopulatioun, déi net fir d'Dote vun der Hamas dierft responsabel gemaach ginn, garantéieren.

Och wann et wichteg wier, sécherzestellen, dass keng EU-Gelder un d'Hamas fléissen, misst déi humanitär Hëllef fir d'palästinensesch Zivilpopulatioun weidergoen. Dës géif ënner ganz schwierege Konditioune liewen.

Et géif iwwerdeems e seriöe Risk bestoen, dass de Konflikt sech zu engem regionale Flächebrand entwéckele géif. An deem Kontext wieren déi rezent Meldunge vu Schosswiessel un der Grenz tëscht Israel an dem Libanon - der sougenannter Bloer Linn - an iwwer d'Attacken aus dem Süde vum Libanon eraus Grond zur Suerg.

Et misst op all Fall verhënnert ginn, dass de Konflikt sech weider ausbreet. Dat géif och fir d'West Bank gëllen, wou d'Hausse vun der Gewalt, déi vun israeelesche Siidler ausgeet an déi forcéiert Relokaliséierung vun de palästinenseche Communautéiten alarméierend Ausmoossen erreecht hätt.

Den Ausseminister widderhëlt dann och seng Positioun, dass eng Zwee-Staate-Léisung den eenzege Wee wier, fir en dauerhafte Fridden an der Regioun hierzestellen.