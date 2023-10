An engem Bësch an der Géigend vun Hannover hu Leit beim Sammele vu Champignonen en Donneschdeg mënschlech Iwwerreschter fonnt.

D'Police gouf alarméiert an huet doropshin eng Läich gebuergen, kann awer iwwer d'Identitéit vum Doudegen näischt soen.

Däitsch Medie spekuléieren, datt et et sech bei der Läich ëm eng 56 Joer al Fra kéint handelen, déi am September 2022 bei Würmsee erstach gouf. D'Läich vun der Fra konnt bis ewell nach net fonnt ginn, ma dëse September gouf e 55 Joer ale Mann wéinst Mord zu liewenslaangem Prisong verurteelt.

Aktuell kann d'Police dës Spekulatioune weder confirméieren nach komplett ausschléissen. Elo missten d'Iwwerreschter emol analyséiert a mat Fäll vu Vermëssten ofgeglach ginn.