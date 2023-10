An Australien stinn d'Zeechen op e kloren Nee fir méi Rechter fir dat indigeeent Vollek.

Um Samschdeg ass e Referendum an Australien, deen den Indigeenen an der Verfassung soll méi Unerkennung ginn.

Déi australesch Chaîne ABC geet an hire Projektiounen dovun aus, dass d'Wieler an dräi Bundesstaaten New South Wales, Tasmanien, a South Australia mat Nee stëmme wäerten.

Fir dass de Referendum Succès huet, mussen op d'mannst véier vu sechs Staaten dofir stëmmen. Et brauch donieft eng national Majoritéit.