Eng Woch no den Hamas-Ugrëff op Israel sinn dausende Bewunner am Gazasträif aus Angscht virun der israeelescher Buedemoffensiv Richtung Süde geflücht.

D'israeelesch Arméi huet d'palästinensesch Zivilisten e Samschdeg opgeruff, sech ze fläisse beim Verloosse vum nërdleche Gazasträif. De Militär huet donieft annoncéiert, datt zwee ranghéich Hamas-Kommandanten, déi mat responsabel fir de Groussugrëff op gewiescht wieren.

E Freideg de Moien waren deemno 1,1, Milliounen Zivilisten am Norden vum Gazasträif opgefuerdert ginn, d'Gebitt a Richtung Süden ze verloossen. Et gouf en Ultimatum bis 20 Auer (19 MESZ). E Samschdeg de Moien huet d'Arméi erkläert, et géif eng nei Zäitfënster fir eng sécher Duerchrees vun 10 bis 16 Auer Lokalzäit (9 bis 15 MESZ) ginn. Onkloer bleift, ob dëst och fir weider Deeg nach gëlle soll. Un der Grenz zum Gazasträif huet Israel antëscht zéngdausenden Zaldoten positionéiert.

Den israeelesche Regierungschef Benjamin Netanjahu huet gewarnt, dat d'Ugrëff zanter enger Woch - am der Haaptsaach Loftugrëff - wieren "eréischt den Ufank". D'Arméi huet erkläert, dass Buedemtruppen an de leschte 24 Stonnen nëmmen "lokal begrenzten" Ugrëff op de Gazasträif ausgeféiert hätten, fir Terroristen a Waffen am Gebitt ze neutraliséieren a vermësste Mënschen ze fannen. Bei de Loftugrëff wieren der Arméi no zwee héich Vertrieder vun der Hamas dout gemaach ginn. Ee vun hinnen, den Alo Kadi, hätt als Kommandant déi arméiert Kämpf op Uertschaften am Süde vun Israel virun enger Woch ugeféiert. Deen anere wier e Murad Abu Murad, Chef vun de Loftaktivitéite vun der Palästinenserorganisatioun.

Israel huet de Gazasträif als Reaktioun op de Groussugrëff vun der Hamas virun enger Woch ënner Dauerbeschoss geholl. Op israeelescher Säit goufen offiziellen Donnéen no iwwer 1.300 Mënschen vun der Hamas ëmbruecht, déi meescht vun hinnen Zivilisten. Donieft wieren eng 150 Mënschen als Geisele verschleeft ginn, dorënner och Däitscher. 22 Persounen, dorënner och Auslänner, wiere bei israeelesche Loftugrëff ëmkomm- D'Hamas huet e Samschdeg erkläert, dass op d'mannst 5 Israelitten a 4 auslännesch Geiselen eleng an de leschte 24 Stonnen duerch israeelesche Beschoss ëm d'Liewe komm wieren.

Am Ganze sinn, Stand e Samschdeg, bis ewell 2.215 Mënsche bei den israeeleschen Ugrëff ëmkomm, sou de vun der Hamas kontrolléierte Gesondheetsministère, ënnert hinnen 724 Kanner.

Der UNO no wiere méi wéi 1.300 Gebaier am Gazasträif komplett zerstéiert ginn. Dovu betraff, wieren 5.540 Wunnunitéiten. Dausenden aner Wunnenge wiere bis op Weideres net méi bewunnbar.

© AFP © AFP © AFP © AFP © AFP Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Dausende Bewunner si geflücht

A Bussen, Autoen an op Kare vun Iesele gezunn hunn dausenden Zivilisten den Norde vum Gazasträif verlooss. "Wou solle mir hin?", dat froe sech vill vun de Flüchtlingen. Et gi keng Haiser méi an de komplette Gazasträif ass menacéiert, sou Aussoen.

D'Opfuerderung vun Israel, den nërdleche Gazasträif ze verloossen, suergt international fir Kritik. Den UN-Generalsekretär António Guterres huet e Freideg gesot, d'Situatioun am Gazasträif hätt "e geféierlechen neien Déifpunkt" erreecht. Et bréicht een direkt en humanitären Zougang zum komplette Gazasträif. Den EU-Aussebeoptraagte Josep Borrell huet e Samschdeg betount, den Evakuéierungsplang wier "absolut onméiglech ëmzesetzen".

Och Saudi-Arabien huet protestéiert an huet déi "permanent Bombardementer vu schutzlosen Zivilisten" verurteelt. De saudiarabeschen Ausseminister Prënz Faisal bin Farhan huet e Samschdeg no engem Treffe mat sengem US-Homolog Anthony Blinken vun enger "beonrouegender Situatioun" geschwat. Et misst dofir gesuergt ginn, dass "weidert Leed vun der Zivilbevëlkerung" verhënnert an en "Enn vun de Kämpf" erreecht gëtt.

Och un der Grenz zum Libanon sinn d'Tensioune geklommen. E Journalist vun der Noriichtenagence Reuters ass e Freideg bei Gefechter am Grenzgebitt op libanesescher Säit ëmkomm. E Samschdeg de Moien huet déi israeelesch Arméi eegenen Aussoen no e puer "Terroristen" dout gemaach, déi vum Libanon aus an Israel andrénge wollten. Déi pro-iranesch Hisbollah huet erkläert, si wier "bereet, zum richtegen Zäitpnkt géint Israel virzegoen".