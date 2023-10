No Spannungen am Kader vum ëmstriddenen Migratiounspakt huet Tunesien d'lescht Woch eng EU-Finanzhëllef a Milliounenhéicht refuséiert.

Am Géigenzuch hat Bréissel gefrot, Tunis sollt hëllefen, am Kampf géint déi illegal Migratioun. Tunesien ass en Transitland a vill Flüchtlingen a Migrante woen vun do aus d'Rees iwwert d'Mëttelmier bis an Europa. Eng aner Transitstreck dogéint ass nach ëmmer d'Balkanroute. An och do ginn d'Zuele vu Leit, déi de Wee an d'EU siche konsequent erop.

Aus Afrika, Asien an dem Noen Oste kommen d'Leit duerch d'Bëscher aus Bosnien iwwert d'Grenz a schléisse gréisstendeels relativ séier Bekanntschaft mat der kroatescher Police. D'Erfarung ass näischt fir Pipeger. D'Gaaschtfrëndlechkeet vun den Autoritéiten um Balkan huet bekanntlech hir Limitten. Mee och d'Awunner verléieren d'Gedold mam Transit vun de Leit op der Sich no enger Zukunft.

De Marko, Awunner vu Slunj a Kroatien:

"An der Lescht kommen der ëmmer méi. Si ginn a Gruppe laanscht d'Strooss, sichen no Iessen, ginn an d'Haiser an an d'Maisfelder. Et ass net méi gutt. Si waren ëmmer gutt a frëndlech, mee elo gi si ëmmer méi frech."

Pläng, fir de Bau vun engem Flüchtlingslager op der kroatescher Säit vun der Grenz vun der Regioun zu Bosnien an Herzegovina beonrouegen d'Lokalpopulatioun. D'Nimby-Mentalitéit dominéiert iwwert d'Empathie fir Leit an Nout, souguer wann déi nëmmen op der Duerchrees sinn.

De Perica Matijević: Buergermeeschter vu Krnjak:

"Den Trafic vun de Migranten, den Transit duerch eist Land huet staark zougeholl an der Lescht. All Dag komme méi grouss an och méi kleng Gruppen. Et gouf bis ewell keng Problemer mat Gewalt géint eis Leit, just dass geklaut gouf."

"Et gouf an Haiser agebrach. Leschte Wanter hate mer och alt, dass an Haiser Feier gemaach gouf. Si hu Miwwele verbrannt, fir sech waarm ze halen. Elo ass et Summer, mee mam Wanter, deen elo kënnt ,hu mir Angscht, dass Haiser kéinten ofbrennen."

Ier si a Kroatien an d'EU erakommen, hunn déi meescht vun de Flüchtlingen a Migranten e laange Wee hannert sech. Mee keen huet d'Garantie, dass en no der bosnescher Grenz do ukomm ass, wou en och dierf bleiwen. Deemno wéi fänkt fir vill de Wee an d'Fräiheet mat enger Nuecht hanner Gitteren un.