Et ass dat 3. schwéiert Biewen zanter dem Ufank vum Mount.

Den Afghanistan ass schonn nees vun engem schwéieren Äerdbiewe betraff. De Buedem huet den Autoritéiten no mat enger Stäerkt vu 6,3 gewackelt a war eng 33 Kilometer vun der Stad Herat ewech an der Provënz mam selwechten Numm. Nëmmen e puer Minutte méi spéit gouf et een zweet Biewe mat enger Stäerkt vu 5,5. Iwwer Schied an Affer ginn et aktuell nach keng Informatiounen.

Eréischt virun enger Woch goufen et schwéier Äerdbiewen an der Regioun. Der Taliban-Regierung no waren dobäi méi wéi 2.000 Mënsche gestuerwen an iwwer 9.000 blesséiert ginn. 90 Prozent vun den Doudesaffer ware Kanner a Fraen, esou d'Unicef.