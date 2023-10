A Frankräich gëllt den Ament déi héchsten Terroralerte, ma no de Menacë géint de Louvre an d'Schlass vu Versailles gëtt et Entwarnung.

E Samschdeg gouf et Bommemenacë géint de Louvre an d'Schlass vu Versailles. Béid Touristenattraktioune waren doropshin evakuéiert ginn an da ganzen Dag zoubliwwen. Déi franséisch Regierung huet mëttlerweil Entwarnung ginn. Wéi den Inneminister Gérald Darmanin erkläert huet, hätt um Enn fir keng vun den zwou evakuéierten Touristenattraktiounen eng Gefor bestanen. Et wier weder e Sprengkierper entdeckt ginn, nach hätt et een Ugrëff ginn.

Wéi d'Radioschaîne "France Info" aus dem Louvre gewuer gouf, war d'Iwwerpréiwung vun de Säll am Konschtmusée e Samschdeg am fréien Owend ofgeschloss. Et wier näischt Aussergewéinleches festgestallt ginn.

De Louvre huet dann och e Sonndeg nees zu senge gewinnten Zäite seng Dieren opgemaach. Dat nämmlecht gëllt fir d'Schlass vu Versailles.

A Frankräich gëllt no der déidlecher Messerattack vun engem Islamist an enger Schoul e Freideg déi héchsten Terroralerte. Bis e Méindeg solle landeswäit 7.000 Zaldote mobiliséiert ginn. Een islamistesch radikaliséierte jonke Mann hat een Enseignant mat engem Messer ëmbruecht an dräi weider Persoune schwéier blesséiert.