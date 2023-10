Wann een a Portugal an der Woch an eng Urgence geet, muss een drop gefaasst sinn, iwwer 10 Stonnen ze waarden, virun allem a Spideeler vu Groussstied.

De Weekend iwwer kéint et souwäit kommen, dass Urgencë souguer zou bleiwen, well net genuch Dokteren do sinn. Eng Realitéit, déi ëmmer méi Spideeler betrëfft a fir vill Portugisen den Zougang op medezinesch Versuergung a Fro stellt.

Korrespondenz vu Lissabon vum Lucie Marinho

Am Hospital de Santa Maria, dem Haaptspidol zu Lissabon, gouf de 6. Oktober e Kriseplang fir d'Urgencen ausgeléist, well net genuch Personal do ass. An de leschte Méint hunn ëmmer méi Dokteren den ëffentlechen Déngscht verlooss oder refuséiert, méi Iwwerstonnen ze maachen, wéi gesetzlech virgesinn. Doduerch hunn d'Urgencen an der Regioun ronderëm d'Haaptstad deelweis missen zoubleiwen an et koum zu enger staarker Hausse vu Patienten am Santa Maria Spidol. D'Waardezäite sinn op bis zu 20 Stonnen an d'Luucht gaangen. Den Direkter vun den Urgencen huet doropshin d'Populatioun an enger ëffentlecher Matdeelung gebieden, net méi an d'Noutopnam ze kommen, well nëmmen nach referenzéiert Patienten oder Patienten, déi mat der Ambulanz bruecht ginn, géingen opgeholl ginn.

Dëst wier ee kloert Zeechen, dass de ganze Gesondheetssystem virum Kollaps steet. D'Onfäegkeet, Gesondheetspersonal ze valoriséieren an dësem adequat Aarbechtskonditiounen ze ginn, géif d'Qualitéit vun der Fleeg an och d'Sécherheet vun de Patienten a Fro stellen", heescht et vun der Oppositioun.

An de leschte Méint hunn 2.000 Dokteren ugefaangen ze refuséieren, méi wéi 150 Iwwerstonne pro Mount ze schaffen. Dës si soss zimmlech séier op 200 geklommen a souguer Fäll vu 400 waren net seelen. Dës Reduktioun huet vill national Spideeler an eng kritesch Lag bruecht.

De Gesondheetsminister Manuel Pizzaro, deen am leschte Joer scho méi dacks mat Streiken a Revendicatioune confrontéiert war, ass no der éischter Sëtzung no der Summerpaus prett, fir weider ze verhandelen. Fir den Ordre des médecins si Punkte wéi eng 35- amplaz vu 40-Stonnewoch, Formatiounen, awer och e Plang, fir Dokteren am ëffentlechen System ze halen, besonnesch wichteg. A Portugal koexistéiert nämlech ee private Gesondheetssystem parallel zum ëmmer méi fragillen ëffentleche System, deen d'Dokteren net méi als Haaptemployeur privilegiéieren.

An der éischter Verhandlungsronn leschten Donneschdeg huet de Ministère den Dokteren zousätzlech 500 Euro pro Mount fir Stonnen an den Urgencen an d’Méiglechkeet fir eng 35-Stonne-Woch ugebueden. "Trotz dësem Entgéintkommen hätten d'Gewerkschaften de Streik, dee fir nächsten Donneschdeg a Freideg ugekënnegt wier, net ofgesot", huet de Minister bedauert.

Déi nächst Verhandlungsronn ass fir den 19. Oktober geplangt.