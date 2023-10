Virum Hannergrond vun enger erwaarter Buedemoffensiv vun Israel gräift d'Loftwaff eegenen Aussoen no "aggressiv" de Gazasträif un.

Dem israelesche Militär no ginn 126 Geiselen aus Israel an der Gazasträif vun der Hamas festgehalen. D'Hamas hat virdru bekannt ginn, dass 13 vun de Geiselen an der Gazasträif bei israelesche Loftattacken ëm d'Liewe komm sinn. Ënnert hinne wieren Auslänner, Nationalitéite goufen awer keng matgedeelt.

Méi zu der Entwécklung vum Krich am Noen Osten vum Petz Bartz.

Den israelesche President Isaac Herzog krut e Sonndeg vum Militär de Be'eri-Kibbutz gewisen, no un der Grenz zu der Gazasträif, dee bei den Iwwerraschungsattacke vun der Hamas virun enger Woch komplett zerstéiert gouf. Militant Hamas-Kämpfer hunn u vereenzelte Läiche aus den eegene Reien op der Plaz Sprengfalen ubruecht, sou dass Spezialiste mussen erbäigeruff ginn, ier d'Siidlungen erëm kënne fräigi ginn.

Zu Tel Aviv am Quartier général vum israelesche Militär huet de Premier Benjamin Netanjahu e Sonndeg déi éischte Kéier d'Eenheetsregierung zesummegeruff, fir iwwert de weidere Verlaf vun der Strategie z'entscheeden. De Benjamin Netanjahu – israelesche Premier:

"Ech hunn ons wonnerbar Zaldote gesinn, déi elo op der Front sinn an déi wëssen, dass déi ganz Natioun hannert hinne steet. Si si sech der Gréisst vun hirer Aufgab bewosst. Si si prett fir déi bluddeg Monster auszeläschen, déi géint eis ginn an eis wëllen ëmbréngen. Hamas huet geduecht mir géifen demoléiert. Mee mir demoléieren d'Hamas."

Um Terrain an der Gazasträif bleift et awer och bei der Taktik vun der Kollektivstrof fir dat palästinensescht Vollek. Awunner a Rettungsekippe gruewe no Zivilisten, déi no israelesche Loftattacken op Jalabia iwwerlieft hunn. Iwwer 2.300 Leit aus der Gazasträif si bis ewell ëmkomm. Ee Véierels dovu Kanner, sou d'Autoritéiten. Bal 10.000 wieren der verwonnt. Eng Millioun Awunner si mëttlerweil geflücht.

Virun allem d'Spideeler an der Gazasträif sinn iwwerlaascht. Awer och d'Morguë si voll. D'Personal stockéiert mëttlerweil d'Läiche vun den Affer a Glacecamionen, well d'Infrastrukturen net duerginn a well de Wee op d'Kierfechter ënnert de konstanten israeeleschen Attacken ze geféierlech ginn ass.